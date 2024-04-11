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Каннській фестиваль оголосив список учасників: без росіян знову не обійшлося

Четвер 11 квітня 2024 21:25
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Каннській фестиваль оголосив список учасників: без росіян знову не обійшлося Каннський фестиваль назвав учасників 2024 року (колаж: РБК-Україна)
Автор: Юлія Любченко

На Каннський фестиваль щорічно з'їжджаються світові кінокритики, режисери та актори, щоб представити свої проекти та вибрати кращі. І цього року відбудеться 77 церемонія.

Про те, які картини увійшли у список цього року, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на видання Variety.

Що відомо про Каннський фестиваль 2024

По-перше, варто сказати, що головою журі призначено Грету Гервіг. Вона стала першою американською жінкою-режисером на цій посаді. І це вже робить фестиваль унікальним.

Конкурс проходитиме з 15 по 24 травня, і його відкриє світова прем'єра сюрреалістичної комедії Квентіна Дюп'є "Другий акт" з Леа Сейду в головній ролі.

Також відомо, що до списку кандидатів увійшла і стрічка країни-агресокри. Робота російського режисера Кирила Серебреннікова присутня у списках учасників. Він представить свій фільм "Limonov: The Ballad of Eddie".

Повний список кінострічок, які беруть участь у фестивалі:

  • "Анора" - Шон Бейкер
  • "Види доброти" - Йоргос Лантімос
  • "Все, що уявляємо як світло" - Паял Кападіа
  • "Гранд-тур" - Мігель Гоміш
  • "Дівчинка з голкою" - Магнус фон Хорн
  • "Дикий діамант" - Агат Рідінгер
  • "Лимонов, балада про Едічку" - Кирило Серебренніков
  • "Мегалополіс" - Френсіс Форд Коппола
  • "Мій Марчелло" - Крістофер Оноре
  • "Мотель Дестіно" - Карім Айнуз
  • "О, Канада" - Пол Шредер
  • "Охоплені припливом" - Цзя Чжанке
  • "Парфенопа" - Паоло Соррентіно
  • "Птах" - Андреа Арнольд
  • "Розбиті серця" - Жиль Лелуш
  • "Савани" - Девід Кроненберг
  • "Субстанція" - Каролі Фаржеа
  • "Учень" - Алі Аббасі
  • "Емілія Перес" - Жак Одіар.

Які картини будуть показані поза конкурсом:

  • "Фуріоза: Шалений Макс. Сага" - Джордж Міллер
  • "Горизонти" - Кевін Костнер
  • "Чутки" - Кейт Бланшетт
  • "Серфер" - Ніколас Кейдж.

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