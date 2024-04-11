Каннській фестиваль оголосив список учасників: без росіян знову не обійшлося
На Каннський фестиваль щорічно з'їжджаються світові кінокритики, режисери та актори, щоб представити свої проекти та вибрати кращі. І цього року відбудеться 77 церемонія.
Про те, які картини увійшли у список цього року, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на видання Variety.
Що відомо про Каннський фестиваль 2024
По-перше, варто сказати, що головою журі призначено Грету Гервіг. Вона стала першою американською жінкою-режисером на цій посаді. І це вже робить фестиваль унікальним.
Конкурс проходитиме з 15 по 24 травня, і його відкриє світова прем'єра сюрреалістичної комедії Квентіна Дюп'є "Другий акт" з Леа Сейду в головній ролі.
Також відомо, що до списку кандидатів увійшла і стрічка країни-агресокри. Робота російського режисера Кирила Серебреннікова присутня у списках учасників. Він представить свій фільм "Limonov: The Ballad of Eddie".
Повний список кінострічок, які беруть участь у фестивалі:
- "Анора" - Шон Бейкер
- "Види доброти" - Йоргос Лантімос
- "Все, що уявляємо як світло" - Паял Кападіа
- "Гранд-тур" - Мігель Гоміш
- "Дівчинка з голкою" - Магнус фон Хорн
- "Дикий діамант" - Агат Рідінгер
- "Лимонов, балада про Едічку" - Кирило Серебренніков
- "Мегалополіс" - Френсіс Форд Коппола
- "Мій Марчелло" - Крістофер Оноре
- "Мотель Дестіно" - Карім Айнуз
- "О, Канада" - Пол Шредер
- "Охоплені припливом" - Цзя Чжанке
- "Парфенопа" - Паоло Соррентіно
- "Птах" - Андреа Арнольд
- "Розбиті серця" - Жиль Лелуш
- "Савани" - Девід Кроненберг
- "Субстанція" - Каролі Фаржеа
- "Учень" - Алі Аббасі
- "Емілія Перес" - Жак Одіар.
Які картини будуть показані поза конкурсом:
- "Фуріоза: Шалений Макс. Сага" - Джордж Міллер
- "Горизонти" - Кевін Костнер
- "Чутки" - Кейт Бланшетт
- "Серфер" - Ніколас Кейдж.
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