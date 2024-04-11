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Каннский фестиваль объявил список участников: без россиян снова не обошлось

Четверг 11 апреля 2024 21:25
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Каннский фестиваль объявил список участников: без россиян снова не обошлось Каннский фестиваль назвал участников 2024 года (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Юлия Любченко

На Каннский фестиваль ежегодно съезжаются мировые кинокритики, режиссеры и актеры, чтобы представить свои проекты и выбрать лучшие. В этом году состоится 77-ая церемония.

Какие картины вошли в список этого года, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание Variety.

Что известно о Каннском фестивале 2024

Во-первых, стоит сказать, что главой жюри назначен Грет Гервиг. Она стала первой американской женщиной-режиссером на этом посту. И это уже делает фестиваль уникальным.

Конкурс будет проходить с 15 по 24 мая, и его откроет мировая премьера сюрреалистической комедии Квентина Дюпье "Второй акт" из Леа Сейда в главной роли.

Также известно, что в список кандидатов вошла и картина страны-агресокры. Работа российского режиссера Кирилла Серебренникова присутствует в списках участников. Он представит свой фильм "Limonov: The Ballad of Eddie".

Полный список кинолент, участвующих в фестивале:

  • "Анора" - Шон Бейкер
  • "Виды доброты" - Йоргос Лантимос
  • "Все, что представляем как свет" - Паял Кападиа
  • "Гранд-тур" - Мигель Гомиш
  • "Девочка с иглой" - Магнус фон Хорн
  • "Дикий бриллиант" - Агат Ридингер
  • "Лимонов, баллада об Эдичке" - Кирилл Серебренников
  • "Мегалополис" - Фрэнсис Форд Коппола
  • "Мой Марчелло" - Кристофер Оноре
  • "Мотель Дестино" - Карим Айнуз
  • "О, Канада" - Пол Шредер
  • "Охваченные приливом" - Цзя Чжанке
  • "Парфенопа" - Паоло Соррентино
  • "Птица" - Андреа Арнольд
  • "Разбитые сердца" - Жиль Лелуш
  • "Саваны" - Дэвид Кроненберг
  • "Субстанция" - Кароли Фаржеа
  • "Ученик" - Али Аббаси
  • "Эмилия Перес" - Жак Одиар.

Какие картины будут показаны вне конкурса:

  • "Фуриоза: Безумный Макс. Сага" - Джордж Миллер
  • "Горизонты" - Кевин Костнер
  • "Слухи" - Кейт Бланшетт
  • "Серфер" - Николас Кейдж.

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