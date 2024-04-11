Каннский фестиваль объявил список участников: без россиян снова не обошлось
На Каннский фестиваль ежегодно съезжаются мировые кинокритики, режиссеры и актеры, чтобы представить свои проекты и выбрать лучшие. В этом году состоится 77-ая церемония.
Какие картины вошли в список этого года, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание Variety.
Что известно о Каннском фестивале 2024
Во-первых, стоит сказать, что главой жюри назначен Грет Гервиг. Она стала первой американской женщиной-режиссером на этом посту. И это уже делает фестиваль уникальным.
Конкурс будет проходить с 15 по 24 мая, и его откроет мировая премьера сюрреалистической комедии Квентина Дюпье "Второй акт" из Леа Сейда в главной роли.
Также известно, что в список кандидатов вошла и картина страны-агресокры. Работа российского режиссера Кирилла Серебренникова присутствует в списках участников. Он представит свой фильм "Limonov: The Ballad of Eddie".
Полный список кинолент, участвующих в фестивале:
- "Анора" - Шон Бейкер
- "Виды доброты" - Йоргос Лантимос
- "Все, что представляем как свет" - Паял Кападиа
- "Гранд-тур" - Мигель Гомиш
- "Девочка с иглой" - Магнус фон Хорн
- "Дикий бриллиант" - Агат Ридингер
- "Лимонов, баллада об Эдичке" - Кирилл Серебренников
- "Мегалополис" - Фрэнсис Форд Коппола
- "Мой Марчелло" - Кристофер Оноре
- "Мотель Дестино" - Карим Айнуз
- "О, Канада" - Пол Шредер
- "Охваченные приливом" - Цзя Чжанке
- "Парфенопа" - Паоло Соррентино
- "Птица" - Андреа Арнольд
- "Разбитые сердца" - Жиль Лелуш
- "Саваны" - Дэвид Кроненберг
- "Субстанция" - Кароли Фаржеа
- "Ученик" - Али Аббаси
- "Эмилия Перес" - Жак Одиар.
Какие картины будут показаны вне конкурса:
- "Фуриоза: Безумный Макс. Сага" - Джордж Миллер
- "Горизонты" - Кевин Костнер
- "Слухи" - Кейт Бланшетт
- "Серфер" - Николас Кейдж.
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