Каникулы в Украине в 2020-2021 учебном году: полный график отдыха школьников

В Украине началось обучение в школах и был составлен рекомендованный график каникул. Каждая школа вправе сдвигать даты, а также принимать решение о каникулах с учетом эпидемиологической ситуации в регионе.

Как отмечают в министерстве образования и науки Украины, каникулы у школьников должны быть в каждом квартале. Длительность каникул не должна превышать 30 дней, исключение – летние каникулы.

Первый семестр – с 1 сентября по 24 декабря 2020 года

Второй семестр – с 11 января по 28 мая 2021 года

В министерстве составили график рекомендованных каникул на этот учебный год:

Осенние каникулы: с 26 октября по 1 ноября включительно

Зимние каникулы: с 25 декабря по 10 января включительно

Весенние каникулы: с 22 марта по 28 марта включительно

Летние каникулы: с 1 июня по 31 августа включительно

Также для школьников установлены дополнительные выходные дни, в связи с государственными праздниками:

25 декабря – Католическое Рождество

8 марта – Международный Женский день

1 мая – День труда

2 и 3 мая 2021 года – Пасха

9 мая – День победы

Кроме того, ранее мы писали о том, что школьники могут получить дополнительные каникулы в связи с местными выборами в Украине 25 октября.

Также ранее мы сообщали о том, что в МОН разрешила школам самостоятельно переносить каникулы и вводить карантин.