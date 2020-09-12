Канікули в Україну в 2020-2021 навчальному році: повний графік відпочинку школярів

В Україні розпочалося навчання в школах і був складений рекомендований графік канікул. Кожна школа має право змінювати дати, а також приймати рішення про канікули з урахуванням епідеміологічної ситуації в регіоні.

Як зазначають у міністерстві освіти та науки України, канікули у школярів повинні бути в кожному кварталі. Тривалість канікул не повинна перевищувати 30 днів, виняток – літні канікули.

Перший семестр – з 1 вересня по 24 грудня 2020 року

Другий семестр – з 11 січня по 28 травня 2021 року

У міністерстві склали графік рекомендованих канікул на цей навчальний рік:

Осінні канікули: з 26 жовтня по 1 листопада включно

Зимові канікули: з 25 грудня по 10 січня включно

Весняні канікули: з 22 березня по 28 березня включно

Літні канікули: з 1 червня по 31 серпня включно

Також для школярів встановлені додаткові вихідні дні, у зв'язку з державними святами:

25 грудня – Католицьке Різдво

8 березня – Міжнародний Жіночий день

1 травня – День праці

2 та 3 травня 2021 року – Великдень

9 травня – День перемоги

Крім того, раніше ми писали про те, що школярі можуть отримати додаткові канікули у зв'язку з місцевими виборами в Україні 25 жовтня.

Також раніше ми повідомляли про те, що у МОН дозволила школам самостійно переносити канікули та вводити карантин.