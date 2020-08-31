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Школы из-за карантина могут самостоятельно переносить каникулы, - МОН

Киев, Понедельник 31 августа 2020 14:15
Школы из-за карантина могут самостоятельно переносить каникулы, - МОН
Фото: школам рекомендовали самостоятельно определяться с каникулами (facebook.com/koda.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

В связи с карантином в Украине школам рекомендуется самостоятельно принимать решения о переносе каникул с учетом эпидемиологической ситуации. Также рекомендуется ввести гибкую структуру образовательного процесса.

Об этом на брифинге заявил исполняющий обязанности министра образования Украины Сергей Шкарлет.

По его словам, министерство рекомендует школам реализовать автономное право и определить особенности организации образовательного процесса.

"Одновременно руководителям учебных заведений рекомендовано ввести гибкую структуру образовательного процесса. При этом, нужно предусмотреть возможность внесения изменений в сроки каникул, начала и завершения учебных семестров с учетом эпидемиологической ситуации", - заявил Шкарлет.

Напомним, ранее сообщалось, что обучение в школах "красной зоны" будет дистанционным. На сегодня такой карантинный режим установлен в 19 административных зонах.

Также Шкарлет рассказал, что в рамках организации работы столовых в школах на время карантина в Украине рекомендуется установить сэндвичный тип питания.

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