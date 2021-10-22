Каникулы или дистанционка: в СНБО рассказали о работе школ и вузов

В Украине школы и высшие учебные заведения с 25 октября уйдут или на дистанционную форму обучения, или на каникулы. Исключение может быть только для учеников младших классов, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.
Об этом он 22 октября рассказал на брифинге, передали в Офисе президента Украины.
По словам Данилова, СНБО обратилось с соответствующим предложением-просьбой к Минобразования, а также к местным органам власти.
Школы и вузы хотят отправить на отдых или в онлайн со следующей недели, чтобы не допускать скопления учеников и студентов в учебных заведениях, и избежать еще большего распространения коронавируса.
"Аппарат СНБО обращался в министерство образования. Там принято решение о том, чтобы с понедельника большинство всех высших учебных заведений пошли на отдых, ушли на каникулы", - рассказал он.
Данилов добавил, что школьники также с 25 октября "должны быть также отправлены на каникулы".
"Возможно, за исключением детей, обучающихся там с 1 до 4 класса", - говорит секретарь СНБО.
Окончательные решения относительно каникул будут принимать Кабмин и местные власти.
Напомним, ранее в КГГА заявили, что киевских школьников отправят на каникулы раньше - отдых для учеников начнется уже 23 октября, а не с понедельника 25 октября, как планировалось ранее.
Недавно в МОН тоже рекомендовали уйти на каникулы с 25 октября, но решение остается за школами.