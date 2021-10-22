Каникулы или дистанционка: в СНБО рассказали о работе школ и вузов

По словам Данилова, СНБО обратилось с соответствующим предложением-просьбой к Минобразования, а также к местным органам власти.

Школы и вузы хотят отправить на отдых или в онлайн со следующей недели, чтобы не допускать скопления учеников и студентов в учебных заведениях, и избежать еще большего распространения коронавируса.

"Аппарат СНБО обращался в министерство образования. Там принято решение о том, чтобы с понедельника большинство всех высших учебных заведений пошли на отдых, ушли на каникулы", - рассказал он.

Данилов добавил, что школьники также с 25 октября "должны быть также отправлены на каникулы".

"Возможно, за исключением детей, обучающихся там с 1 до 4 класса", - говорит секретарь СНБО.

Окончательные решения относительно каникул будут принимать Кабмин и местные власти.