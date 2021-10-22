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Киевских школьников отправят на каникулы раньше: что известно

Новина українською →
Киев, Пятница 22 октября 2021 11:02
Киевских школьников отправят на каникулы раньше: что известно Фото: Каникулы в школах Киева начнутся раньше (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Автор: Светлана Мащенко

Осенние школьные каникулы в Киеве начнутся раньше, чем планировалось. Уже завтра, 23 октября, ученики отправятся на отдых.

Об этом заявил Николая Поворозник, заместитель председателя КГГА в эфире канала Украина24.

Изначально планировалось, что дети пойдут на первые каникулы 2021-го года, с понедельника 25 октября.

А суббота 23 октября должна была стать последним учебным днем в первой четверти (этот день школьникам нужно было отрабатывать за пятницу, 15 октября).

Связаны досрочные каникулы с ухудшением эпидемиологической ситуации, как в столице, так и в Украине в целом.

"Завтра мы отправляем школы на каникулы. Подчеркиваю, не с понедельника, а с завтра, учитывая эпидемиологические показатели города. Школьники точно будут на каникулах одну неделю", - рассказал Поворозник.

После каникул, по словам Поворозника, будет принято решение, выводить ли детей в школы или оставлять на дистанционном обучении.

Киев скоро отправят в "красную зону"

Согласно заявлению Виталия Кличко, в пятницу, 22 октября, будет решение по "красной зоне". По итогам заседания Комиссии по чрезвычайным ситуациям города будет известно, какие ограничения начнут действовать в столице.

Ранее мы писали, что запретят в Киеве при "красной зоне", если столицу отправят на локдаун.

Также недавно появился график школьных каникул на 2021-2022 год.

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