ru ua
Пт, 22 октября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Каникулы или дистанционка: в СНБО рассказали о работе школ и вузов

Новина українською →
Пятница 22 октября 2021 21:35
Каникулы или дистанционка: в СНБО рассказали о работе школ и вузов ФОто: как будут работать украинские школы и вузы на карантине (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Украине школы и высшие учебные заведения с 25 октября уйдут или на дистанционную форму обучения, или на каникулы. Исключение может быть только для учеников младших классов, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

Об этом он 22 октября рассказал на брифинге, передали в Офисе президента Украины.

По словам Данилова, СНБО обратилось с соответствующим предложением-просьбой к Минобразования, а также к местным органам власти.

Школы и вузы хотят отправить на отдых или в онлайн со следующей недели, чтобы не допускать скопления учеников и студентов в учебных заведениях, и избежать еще большего распространения коронавируса.

"Аппарат СНБО обращался в министерство образования. Там принято решение о том, чтобы с понедельника большинство всех высших учебных заведений пошли на отдых, ушли на каникулы", - рассказал он.

Данилов добавил, что школьники также с 25 октября "должны быть также отправлены на каникулы".

"Возможно, за исключением детей, обучающихся там с 1 до 4 класса", - говорит секретарь СНБО.

Окончательные решения относительно каникул будут принимать Кабмин и местные власти.

Напомним, ранее в КГГА заявили, что киевских школьников отправят на каникулы раньше - отдых для учеников начнется уже 23 октября, а не с понедельника 25 октября, как планировалось ранее.

Недавно в МОН тоже рекомендовали уйти на каникулы с 25 октября, но решение остается за школами.

Читайте РБК-Украина в Google News
школа Алексей Данилов
LITE
Праздник 22 октября: что строго запрещено делать в день Якова
Праздник 22 октября: что строго запрещено делать в день Якова