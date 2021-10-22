Канікули або дистанційка: у РНБО розповіли про роботу шкіл та вишів

В Україні школи та вищі навчальні заклади з 25 жовтня підуть або на дистанційну форму навчання, або на канікули. Виняток може бути тільки для учнів молодших класів, заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

Про це він 22 жовтня розповів на брифінгу , передали в Офісі президента України.

За словами Данілова, РНБО звернулося з відповідною пропозицією-проханням до Міносвіти, а також до місцевих органів влади.

Школи та виші хочуть відправити на відпочинок або в онлайн з наступного тижня, щоб не допускати скупчення учнів і студентів в навчальних закладах, й уникнути ще більшого поширення коронавірусу.

"Апарат РНБО звертався до міністерства освіти. Там прийнято рішення про те, щоб з понеділка більшість усіх вищих навчальних закладів пішли на відпочинок, пішли на канікули", - розповів він.

Данілов додав, що школярі також з 25 жовтня "повинні бути також відправлені на канікули".

"Можливо, за винятком дітей, які навчаються там з 1 до 4 класу", - говорить секретар РНБО.

Остаточні рішення щодо канікул прийматимуть Кабмін і місцева влада.