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Канікули або дистанційка: у РНБО розповіли про роботу шкіл та вишів

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П'ятниця 22 жовтня 2021 21:35
Канікули або дистанційка: у РНБО розповіли про роботу шкіл та вишів ФОто: як працюватимуть українські школи та виші на карантині (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

В Україні школи та вищі навчальні заклади з 25 жовтня підуть або на дистанційну форму навчання, або на канікули. Виняток може бути тільки для учнів молодших класів, заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

Про це він 22 жовтня розповів на брифінгу, передали в Офісі президента України.

За словами Данілова, РНБО звернулося з відповідною пропозицією-проханням до Міносвіти, а також до місцевих органів влади.

Школи та виші хочуть відправити на відпочинок або в онлайн з наступного тижня, щоб не допускати скупчення учнів і студентів в навчальних закладах, й уникнути ще більшого поширення коронавірусу.

"Апарат РНБО звертався до міністерства освіти. Там прийнято рішення про те, щоб з понеділка більшість усіх вищих навчальних закладів пішли на відпочинок, пішли на канікули", - розповів він.

Данілов додав, що школярі також з 25 жовтня "повинні бути також відправлені на канікули".

"Можливо, за винятком дітей, які навчаються там з 1 до 4 класу", - говорить секретар РНБО.

Остаточні рішення щодо канікул прийматимуть Кабмін і місцева влада.

Нагадаємо, раніше в КМДА заявили, що київських школярів відправлять на канікули раніше - відпочинок для учнів розпочнеться вже 23 жовтня, а не з понеділка 25 жовтня, як планувалося раніше.

Нещодавно в МОН теж рекомендували піти на канікули з 25 жовтня, але рішення залишається за школами.

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школа Олексій Данілов
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