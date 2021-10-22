Канікули або дистанційка: у РНБО розповіли про роботу шкіл та вишів
В Україні школи та вищі навчальні заклади з 25 жовтня підуть або на дистанційну форму навчання, або на канікули. Виняток може бути тільки для учнів молодших класів, заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.
Про це він 22 жовтня розповів на брифінгу, передали в Офісі президента України.
За словами Данілова, РНБО звернулося з відповідною пропозицією-проханням до Міносвіти, а також до місцевих органів влади.
Школи та виші хочуть відправити на відпочинок або в онлайн з наступного тижня, щоб не допускати скупчення учнів і студентів в навчальних закладах, й уникнути ще більшого поширення коронавірусу.
"Апарат РНБО звертався до міністерства освіти. Там прийнято рішення про те, щоб з понеділка більшість усіх вищих навчальних закладів пішли на відпочинок, пішли на канікули", - розповів він.
Данілов додав, що школярі також з 25 жовтня "повинні бути також відправлені на канікули".
"Можливо, за винятком дітей, які навчаються там з 1 до 4 класу", - говорить секретар РНБО.
Остаточні рішення щодо канікул прийматимуть Кабмін і місцева влада.
Нагадаємо, раніше в КМДА заявили, що київських школярів відправлять на канікули раніше - відпочинок для учнів розпочнеться вже 23 жовтня, а не з понеділка 25 жовтня, як планувалося раніше.
Нещодавно в МОН теж рекомендували піти на канікули з 25 жовтня, але рішення залишається за школами.