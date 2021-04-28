Кандидат наук Кива обматерил нардепов в прямом эфире: "сегодня - жизнь такая"

Одиозный нардеп Илья Кива прокомментировал защиту своей диссертации журналистам. Он сообщил, что писал ее шесть лет.
Об этом он сообщил журналистам под стенами Верховной Рады.
"Я писал ее шесть лет", - сказал он.
Также он сообщил, что вопрос надбавки за ученую степень его абсолютно не интересует.
Кива заявил, что защитил диссертацию в первую очередь для своего сына, чтоб ему было, кем гордиться и на кого равняться. Также он обозвал депутатов в Верховной Раде матерным словом.
"Я говорил, что выйду на улицу и там, как обычно, "обуемся" в ваши одежды, превратимся в идиотов и дальше будем отбивать чечетку и веселить народ. Я прекрасно понимаю зависимость отдельных СМИ от их финансовых кошельков. Могу сказать, кто с чьего кармана ест. И конечно же наука продажная. И конечно же в ВР пида*асов больше, чем это нужно даже в самом грязном месте. Но сегодня жизнь такая", - заявил Кива.
Также нардеп сказал, что несмотря на продажность многих, он хочет совершенствоваться и учиться.
Илья Кива прокомментировал диссертацию и обозвал нардепов
Как мы ранее писали, журналисты проанализировали диссертацию Кивы и нашли там кучу несоответствий и ляпов.