Кандидат медицинских наук сжег свою диссертацию после того, как Кива получил ученую степень

Скандальный депутат от партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Илья Кива защитил диссертацию и стал кандидатом наук по государственному управлению. Эта новость вызвала ажиотаж в сети. При этом кандидат медицинских наук Александр Ябчанка выразил протест и сжег свою диссертацию.

Он также просит лишить его ученой степени, которая далась ему тяжким трудом. Об этом Александр написал на своей странице в Facebook .

"Мне в дальнейшем стыдно называться кандидатом наук. Это звание окончательно дискредитировано. Прошу считать это официальным заявлением с требованием лишить меня ученой степени кандидата медицинских наук", - написал Александр.

Александр Ябчанка сжег свою диссертацию (фото: facebook.com/yabchanka)

Он также призвал других кандидатов и докторов наук поступить аналогично и не идти на компромиссы с совестью.

"Только так у нас может появиться шанс на науку, за которую нам не будет стыдно перед нашими потомками", - добавил кандидат медицинских наук.

Пользователи сети прокомментировали его поступок.