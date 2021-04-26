Кандидат медицинских наук сжег свою диссертацию после того, как Кива получил ученую степень
Скандальный депутат от партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Илья Кива защитил диссертацию и стал кандидатом наук по государственному управлению. Эта новость вызвала ажиотаж в сети. При этом кандидат медицинских наук Александр Ябчанка выразил протест и сжег свою диссертацию.
Он также просит лишить его ученой степени, которая далась ему тяжким трудом. Об этом Александр написал на своей странице в Facebook.
"Мне в дальнейшем стыдно называться кандидатом наук. Это звание окончательно дискредитировано. Прошу считать это официальным заявлением с требованием лишить меня ученой степени кандидата медицинских наук", - написал Александр.
Александр Ябчанка сжег свою диссертацию (фото: facebook.com/yabchanka)
Он также призвал других кандидатов и докторов наук поступить аналогично и не идти на компромиссы с совестью.
"Только так у нас может появиться шанс на науку, за которую нам не будет стыдно перед нашими потомками", - добавил кандидат медицинских наук.
Пользователи сети прокомментировали его поступок.
- Это очень крутой и смелый поступок;
- Сильно;
- Революционер, дух, который тело рвет к бою!
- Я не могу четко выразить свои чувства, касательно поступка Александра. Мне невероятно горько от того, что столь умный, креативный, и самое главное, настоящий ученый вынужден так реагировать на сегодняшнее надругательство над образованием и наукой. Да чего уж, надругательство над здравым смыслом. А с другой стороны, я восхищаюсь тем, что сделал Александр. Такая публичная реакция - сигнал всем, что нужно реагировать и что-то менять. Думаю, что настоящие ученые последуют примеру;
- Мне жаль, что уважаемые люди как Александр Ябчанка должны идти на такие шаги. Но это точно про совесть и желание перемен. Уважаю и горжусь;
- Александр Ябчанка - это один из тех, кто способен на весомые поступки. Из тех, кто не продает гражданскую позицию.
Напомним, нардеп оскандалилась перепиской в Раде, что "нужно сваливать из этой страны".
Мы также писали о том, что Илья Кива грубо обматерил журналиста в Раде.