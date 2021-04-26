Кандидат медичних наук спалив свою дисертацію після того, як Кива отримав вчений ступінь

Скандальний депутат від партії "Опозиційна платформа - за життя" Ілля Кива захистив дисертацію і став кандидатом наук з державного управління. Ця новина викликала ажіотаж в мережі. При цьому кандидат медичних наук Олександр Ябчанка висловив протест і спалив свою дисертацію.

Він також просить позбавити його наукового ступеня, який дався йому тяжкою працею. Про це Олександр написав на своїй сторінці в Facebook Facebook .

"Мені надалі соромно називатися кандидатом наук. Це звання остаточно дискредитовано. Прошу вважати це офіційною заявою з вимогою позбавити мене наукового ступеня кандидата медичних наук", - написав Олександр.

Олександр Ябчанка спалив свою дисертацію (фото: facebook.com/yabchanka)

Він також закликав інших кандидатів і докторів наук вчинити аналогічно і не йти на компроміси з совістю.

"Тільки так у нас може з'явитися шанс на науку, за яку нам не буде соромно перед нашими нащадками", - додав кандидат медичних наук.

Користувачі Мережі прокоментували його вчинок.