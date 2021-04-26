Кандидат медичних наук спалив свою дисертацію після того, як Кива отримав вчений ступінь
Скандальний депутат від партії "Опозиційна платформа - за життя" Ілля Кива захистив дисертацію і став кандидатом наук з державного управління. Ця новина викликала ажіотаж в мережі. При цьому кандидат медичних наук Олександр Ябчанка висловив протест і спалив свою дисертацію.
Він також просить позбавити його наукового ступеня, який дався йому тяжкою працею. Про це Олександр написав на своїй сторінці в Facebook Facebook.
"Мені надалі соромно називатися кандидатом наук. Це звання остаточно дискредитовано. Прошу вважати це офіційною заявою з вимогою позбавити мене наукового ступеня кандидата медичних наук", - написав Олександр.
Олександр Ябчанка спалив свою дисертацію (фото: facebook.com/yabchanka)
Він також закликав інших кандидатів і докторів наук вчинити аналогічно і не йти на компроміси з совістю.
"Тільки так у нас може з'явитися шанс на науку, за яку нам не буде соромно перед нашими нащадками", - додав кандидат медичних наук.
Користувачі Мережі прокоментували його вчинок.
- Це дуже крутий і сміливий вчинок;
- Сильно;
- Революціонер, дух, який тіло рве до бою!
- Я не можу чітко висловити свої почуття, щодо вчинку Олександра. Мені неймовірно гірко від того, що настільки розумний, креативний, і найголовніше, справжній вчений змушений так реагувати на сьогоднішню наругу над освітою і наукою. Та чого вже, наруга над здоровим глуздом. А з іншого боку, я захоплююся тим, що зробив Олександр. Така публічна реакція - сигнал усім, що потрібно реагувати і щось змінювати. Думаю, що справжні вчені наслідують приклад;
- Мені шкода, що шановні люди як Олександр Ябчанка повинні йти на такі кроки. Але це точно про совість і бажання змін. Поважаю і пишаюся;
- Олександр Ябчанка - це один з тих, хто здатний на вагомі вчинки. З тих, хто не продає громадянську позицію.
Нагадаємо, нардеп оскандалилася листуванням в Раді, що "потрібно звалювати з цієї країни".
Ми також писали про те, що Ілля Кива грубо обматюкав журналіста в Раді.