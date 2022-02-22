Канал "Украина 24" побил свои рекорды за все время своего существования

21 февраля "Украина 24" побил собственные рекорды за все время своего существования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу телеканала.

Рекордная доля телеканала составила 4,59% по аудитории 18+ по всей Украине. В крупных городах 50 тыс.+. Показатель доли достиг 4,92% (ауд. 18+).

Информационно-аналитический телеканал занял 6-е место в сутки среди всех каналов (18+ и 18+50+).

Программы "Украина 24" превзошли свои показатели доли и стали лидерами в слоте среди конкурентов.

Проект "Дежурные по стране" достиг рейтинга программы - 1,48% (18+ вся Украина). По Киеву (18+) рекордная доля - 6,01%, рейтинг - 2,15%.

Программа "Время Голованова" заняла третье место среди всех каналов после кинопоказа, обогнав "1+1", "Интер" и "СТБ". Рекордная доля проекта - 7,03%, рейтинг - 2,38% (18+ вся Украина)

Успешные показатели также получил проект "Хард с Влащенко". Доля - 10,44% (18+ вся Украина), 13,58% (18+ Киев), 10,03% (18+ 50+). Рейтинг программы - 1,18% в крупных городах (18+ 50+). Шоу заняло второе место среди всех национальных каналов сразу после телеканала "Украина". Прямой эфир после полуночи в слоте 00:00-03:00 вышел на первую строчку среди всех национальных каналов по всем аудиториям.