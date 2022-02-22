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Канал "Україна 24" побив власні рекорди за весь час свого існування

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Київ, Вівторок 22 лютого 2022 18:38
Канал "Україна 24" побив власні рекорди за весь час свого існування Фото: телеканал "Україна 24" (detector.media)
Автор: Наталія Гурковська

21 лютого "Україна 24" побив власні рекорди за весь час свого існування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу телеканалу.

Рекордна частка телеканалу склала 4,59% за аудиторією 18+ по всій Україні. У великих містах 50 тис.+ показник частки сягнув 4,92% (ауд. 18+)
Інформаційно-аналітичний телеканал посів 6-те місце за добу серед усіх каналів (18+ та 18+50+).

Програми "Україна 24" перевершили власні показники частки та стали лідерами у слоті серед конкурентів.

Проект "Чергові по країні" досягнув рейтингу програми - 1,48% (18+ вся Україна). По Києву (18+) рекордна частка - 6,01%, рейтинг - 2,15%.

Програма "Час Голованова" посіла третє місце серед усіх каналів після кінопоказу, обігнавши "1+1", "Інтер" та "СТБ". Рекордна частка проекту - 7,03%, рейтинг - 2,38% (18+ вся Україна)

Успішні показники також отримав проект "Хард з Влащенко". Частка - 10,44%(18+ вся Україна), 13,58% (18+ Київ), 10,03% (18+ 50+). Рейтинг програм - 1,18% у великих містах (18+ 50+). Шоу посіло друге місце серед усіх національних каналів одразу після телеканалу "Україна". Прямий ефір після опівночі у слоті 00:00-03:00 вийшов на першу сходинку серед всіх національних каналів за усіма аудиторіями.

Як повідомлялося раніше, член спостережної ради "Медіа Групи Україна" Дмитро Бєлянський заявляв, що телеканали "Україна" та "Україна24" роблять все можливе для захисту інституту свободи слова в Україні.

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Рінат Ахметов
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