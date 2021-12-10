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"Украина" и "Украина24" ведут проукраинскую редакционную политику, - Белянский

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Киев, Пятница 10 декабря 2021 16:40
"Украина" и "Украина24" ведут проукраинскую редакционную политику, - Белянский
Автор: Артем Горовенко

Телеканалы "Украина" и "Украина24" делают все возможное для защиты института свободы слова в Украине и ведут исключительно проукраинскую редакционную политику.

Об этом заявил член наблюдательного совета " Медиа Группы Украина "Дмитрий Белянский в интервью"Детектор Медиа".

"Мы будем делать все возможное для защиты Института свободы слова в Украине. Напомню, медийный бизнес группы SCM работает в интересах Украины и украинского общества", - отметил он.

По его словам, редакционная политика каналов "Украина" и "Украина 24" - проукраинская.

"Сильная, независимая и суверенная Украина - наша общая цель. В эфире, в новостях и токшоу мы называем вещи своими именами: войну - войной, аннексию - аннексией, оккупацию - оккупацией, агрессию - агрессией", - отметил член наблюдательного совета МГУ.

Белянский также отметил, что медиабизнес SCM построен на принципах полной прозрачности и на соблюдении журналистских стандартов. А акционер никоим образом не вмешивается в редакционную политику медиа.

"Ринат Ахметов не вмешивается в редакционную политику каналов и считает свободу слова наивысшей ценностью. Поэтому я абсолютно убежден, что в вопросе защиты института свободы слова акционер всегда будет на стороне журналистов. Речь не о наших конкретных каналах, речь о самой защите такого общественного института", - подчеркнул Дмитрий Белянский.

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Ринат Ахметов бизнес
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