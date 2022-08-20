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Канадский хлеб на воде по рецепту украинки: пошаговое приготовление

Скриншот: как приготовить канадский хлеб
Автор: Светлана Мащенко

Домашний хлеб в духовке - это всегда вкуснее магазинного, особенно, если приготовить его с медом по канадскому рецепту.

Как это сделать, рассказала украинская кулинар на канале YouTube Смаколик.юа.

Список ингредиентов:

Для опары:

  • 660 мл воды
  • 30 г меда
  • 10 г сухих дрожжей (30 г прессованных)
  • 2 ст. л муки

Для замеса теста:

  • 20 г соли
  • 50 г сливочного масла
  • 650 г цельнозерновой муки
  • 1 ст. л кумина (зиры) - по желанию
  • 470 г муки высшего сорта

Пошаговое приготовление

К теплой воде добавьте мед, перемешайте до полного растворения меда. Добавьте сухие дрожжи, перемешайте. Добавьте муку и перемешайте венчиком до однородности массы. Накройте полотенцем и оставьте в теплом месте на 10-15 минут.

Размешайте опару венчиком, добавьте соль, растопленное (не горячее) масло, цельнозерновую муку. Размешайте ложкой, добавьте по желанию кумин.

Добавьте муку высшего сорта и вымесите тесто. Оно должно получиться однородным, тугим и не очень липким.

Сформируйте из теста шар, положите его в смазанную маслом миску и накройте пищевой пленкой. Сделайте несколько проколов ножом.

Оставьте тесто в теплом месте подходить на 1,5-2 часа. Оно должно увеличиться в объеме вдвое.

Выложите тесто на смазанную растительным маслом рабочую поверхность, сформируйте колбаску и разрежьте на три части. Из каждой сделайте шарик и накройте пищевой пленкой. Пусть отдохнет 15 минут в теплом месте.

Возьмите форму, обработайте маслом (или выстелите пергаментной бумагой). Сформируйте из теста паляницу по форме. Накройте пищевой пленкой и оставьте на час. Снимите пленку и отправьте в разогретую духовку.

Время выпекания 40-45 минут, проверяйте готовность деревянной палочкой.

После духовки выньте хлеб из формы. Оставьте хлеб охлаждаться на решетке на 2-3 часа.

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