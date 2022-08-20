Канадський хліб на воді за рецептом української кулінарки: покрокове приготування

Список інгредієнтів:

Для опари:

660 мл води

30 г меду

10 г сухих дріжджів (30 г пресованих)

2 ст. л борошна

Для замісу тіста:

20 г солі

50 г вершкового масла

650 г цільнозернового борошна

1 ст. л кумину (зіри) - за бажанням

470 г борошна вищого гатунку

Покрокове приготування

До теплої води додайте мед, перемішайте до повного розчинення меду. Додайте сухі дріжджі, перемішайте. Додайте борошно і перемішайте вінчиком до однорідності маси. Накрийте рушником і залиште у теплому місці на 10-15 хвилин.

Розмішайте опару вінчиком, додайте сіль, розтоплене (не гаряче) масло, цільнозернове борошно. Розмішайте ложкою, додайте за бажанням кумин.

Додайте борошно вищого гатунку і вимісіть тісто. Воно має вийти однорідним, тугим і не дуже липким.

Сформуйте з тіста кулю, покладіть його у змазану олією миску і накрийте харчовою плівкою. Зробіть кілька проколів ножем.

Залиште тісто у теплому місці підходити на 1,5-2 години. Воно має збільшитися в об'ємі вдвоє.

Викладіть тісто на змащену олією робочу поверхню, сформуйте ковбаску і розріжте на три частини. З кожної зробіть кульку і накрийте харчовою плівкою. Хай відпочине 15 хвилин у теплому місці.

Візьміть форму, обробіть олією (або вистеліть пергаментним папером). Сформуйте з тіста паляницю по формі. Накрийте харчовою плівкою і залиште на годину. Зніміть плівку і відправте в розігріту духовку.

Час випікання 40-45 хвилин, перевіряйте готовність дерев'яною паличкою.

Після духовки вийміть хліб з форми. Залиште хліб охолоджуватися на решітці на 2-3 години.