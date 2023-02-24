Камери в класах: учнів і вчителів українських шкіл хочуть знімати на відео

Що відомо про нововведення

У Верховній Раді пропонують запровадити відеофіксацію уроків у школах. Це питання вже неодноразово порушували, проте результатів це не приносило.

Важливо зазначити, що йдеться таке нововведення має на меті не постійний контроль дітей та освітнього процесу, а фіксація протиправних дій і додавання такого відео за необхідності до звернення або доказом у суді.

Ці відео буде заборонено поширювати в соціальних мережах або медіа.

Які переваги та недоліки відеофіксації

Серед переваг нардепка називає:

Протидія булінгу та мобінгу

Захист від неправдивих звинувачень

Фіксація та розкриття крадіжок

Дані щодо інцидентів між учнями та педагогами

А недоліками є такі фактори:

Складні процедури захисту персональних даних

Висока вартість обладнання та його обслуговування

Недосконалості законодавства

На встановлення камер необхідна згода всіх без винятку присутніх учасників освітнього процесу.

"Маємо вивчити досвід відеофіксації освітнього процесу в інших країнах світу, зокрема, маємо напрацювання Ізраїлю, Великобританії, Норвегії, Китаю, США", - зазначила Ірина Констанкевич.

Реакція батьків

У коментарях під цим дописом народної депутатки розгорілася справжня дискусія. Дехто вважає це недоцільним, а натомість варто підвищити вчителям зарплати.

"Якщо педагоги будуть отримувати €4000 - то нехай. А інакше запрошую пані депутатці піти працювати вчителькою в школі під наглядом відеокамер!"

"Для чого все ускладнювати, і так все не просто. Булінг буде відбуватися і поза межами камер. Треба дітей в сім'ї виховувати."

"На зарплати грошей нема, а на відеофіксацію значить є. Цікаво виходить..."

Інша частина коментаторів схвалює таку пропозицію.

"Коли немає чого приховувати, то нічого боятись. Підтримую не тільки в школі, а і в садочках."

"За, дітей це буде стримувати в поведінці, а вчителі будуть робити свою роботу спокійніше."

"Я за. У школах не все завжди гладко, батьки часом не вірять в те що їхні чада не зовсім ідеальні. Це буде стимулювати дітей тримати себе в рамках та не ображати слабших за себе."

Наразі відповідного законопроєкту не зареєстровано, рішення перебуває на стадії обговорення.