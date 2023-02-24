Камери в класах: учнів і вчителів українських шкіл хочуть знімати на відео

В Україні знову активізувалося обговорення доцільності відеофіксації уроків у школах. Йдеться про фільмування протиправних дій. Це дасть можливість надавати достовірні докази порушень за необхідності.
Про це повідомила перша заступниця голови Комітету ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики Ірина Констанкевич на своїй сторінці у Facebook.
У Верховній Раді пропонують запровадити відеофіксацію уроків у школах. Це питання вже неодноразово порушували, проте результатів це не приносило.
Важливо зазначити, що йдеться таке нововведення має на меті не постійний контроль дітей та освітнього процесу, а фіксація протиправних дій і додавання такого відео за необхідності до звернення або доказом у суді.
Ці відео буде заборонено поширювати в соціальних мережах або медіа.
Серед переваг нардепка називає:
А недоліками є такі фактори:
На встановлення камер необхідна згода всіх без винятку присутніх учасників освітнього процесу.
"Маємо вивчити досвід відеофіксації освітнього процесу в інших країнах світу, зокрема, маємо напрацювання Ізраїлю, Великобританії, Норвегії, Китаю, США", - зазначила Ірина Констанкевич.
У коментарях під цим дописом народної депутатки розгорілася справжня дискусія. Дехто вважає це недоцільним, а натомість варто підвищити вчителям зарплати.
Інша частина коментаторів схвалює таку пропозицію.
Наразі відповідного законопроєкту не зареєстровано, рішення перебуває на стадії обговорення.
Раніше ми розповідали, які предмети будуть обов'язковими для вступу в Україні у 2023 році.
Читайте також, чи змінився механізм вступу на магістратуру в Україні.