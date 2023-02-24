Камеры в классах: учеников и учителей украинских школ хотят снимать на видео

Что известно о нововведениях

В Верховной Раде предлагается ввести видеофиксацию уроков в школах. Этот вопрос уже неоднократно поднимался, однако результатов это не приносило.

Важно отметить, что такое нововведение имеет целью не постоянный контроль детей и образовательного процесса, а фиксацию противоправных действий и добавление такого видео при необходимости к обращению или доказательством в суде.

Эти видео будут запрещены для распространения в социальных сетях или медиа.

Какие преимущества и недостатки видеофиксации

Среди преимуществ нардеп называет:

Противодействие буллингу и мобингу

Защита от ложных обвинений

Фиксация и раскрытие краж

Данные по поводу инцидентов между учащимися и педагогами

А недостатками являются следующие факторы:

Сложные процедуры защиты персональных данных

Высокая стоимость оборудования и его обслуживание

Несовершенство законодательства

На установку камер необходимо согласие всех присутствующих участников образовательного процесса.

"Должны изучить опыт видеофиксации образовательного процесса в других странах мира, в частности, наработки Израиля, Великобритании, Норвегии, Китая, США", - отметила Ирина Констанкевич.

Реакция родителей

В комментариях под этим постом народного депутата разгорелась настоящая дискуссия. Некоторые считают это нецелесообразным, а вместо этого стоит повысить учителям зарплаты.

"Если педагоги будут получать €4000 - то пусть. А иначе приглашаю госпожу депутатку пойти работать учительницей в школе под наблюдением видеокамер!"

"Для чего все усложнять, и так все не просто. Булинг будет происходить и вне камер. Надо детей в семье воспитывать"

"На зарплаты денег нет, а на видеофиксацию значит есть. Интересно выходит..."

Другая часть комментаторов одобряет такое предложение.

"Когда нечего скрывать, то нечего бояться. Поддерживаю не только в школе, но и в садиках."

"За, детей это будет сдерживать в поведении, а учителя будут делать свою работу спокойнее."

"Я за. В школах не все всегда гладко, родители порой не верят в то, что их чада не совсем идеальны. Это будет стимулировать детей держать себя в рамках и не оскорблять слабее себя."

В настоящее время соответствующий законопроект не зарегистрирован, решение находится на стадии обсуждения.