В Каменском женщина провалилась под землю на остановке: оказалась в капкане

В Каменском произошло ЧП на остановке. На улице Москворецкой женщина провалилась под тротуарную плитку и на этом месте образовалась яма.
Об этом сообщается в Telegram-канале huevoe_kamenskoe.
"На трамвайной остановке на улице Москворецкой недалеко от ЦУМа женщина переходила дорогу, стала на бордюр и по пояс провалилась, если бы не стоящие рядом люди, она бы полностью ушла под землю, - сказано в сообщении.
Сейчас о состоянии женщины ничего не известно, но с места происшествия ее увезла "скорая помощь".
Отметим, что сейчас в социальных сетях Каменского активно обсуждают произошедшее
Как мы ранее писали, в Киеве внедорожник провалился под асфальт в яму, образовавшуюся посреди дороги во дворе около жилых домов. Необычное ДТП произошло на улице Авиаконструктора Антонова в Соломенском районе столицы.
Ранее сообщалось, что в феврале в Киеве посреди дороги провалился асфальт в Подольском районе, и образовалась огромная яма.