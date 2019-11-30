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Королевы селфи: Каменских показала "секретные" фото с лучшей подругой

Lite » Новости шоу-бизнеса 30.11.2019 - 20:43
Королевы селфи: Каменских показала "секретные" фото с лучшей подругой
Настя Каменских (Фото: instagram.com/kamenskux)

Настя Каменских поздравила жену Позитива из "Время и Стекло" с днем рождения

Настя Каменских нежно поздравила свою лучшую подругу Анну Андрийчук-Завгороднюю с днем рождения. Жену певца Алексея Завгороднего (Позитив) из популярного дуэта "Время и Стекло" звезда ласково назвала "бубликом" и опубликовала в Instagram целую серию совместных фото - милых, солнечных и счастливых.

Подписчики Каменских восхищаются снимками и присоединяются к поздравлениям. Кстати, в комментах нередко встречаются вопросы, уж не сестры ли красавицы - кадры просто излучают искреннюю "семейную" теплоту.

"Бублик мой любимый Аня Андрийчук-Завгородняя! Здесь фото, которые ты в жизни бы не выложила! Ты мой самый добрый, веселый, прикольный, жизнерадостный и очень важный человек! Я безумно горжусь твоими достижениями и успехами!" - написала Настя.

Настя Каменских и Аня Завгородняя (Фото: instagram.com/kamenskux)

Также артистка назвала эти фотографии "моментами счастья" с ней.

"Пусть желания твои реализуются, а я буду рядом, чтоб отпраздновать их! Я тебя люблю! С днем рождения", - поздравила Каменских подругу.

Настя Каменских и Аня Завгородняя (Фото: instagram.com/kamenskux)

Пользователи сети восторгаются красотой двух звездочек и отмечают, что кадры действительно "поймали" живые эмоции и являются самыми искренними.

  • Вот это самые искренние фотки! С днем рождения! Вы супер!
  • Красавица!
  • Кто-нибудь предайте Анастасии, что она космос!
  • Фотки супер;
  • Это ваша сестра?
  • Очень позитивные фото!
  • Подружечки дужечки.... Какие вы лапочки;
  • Присоединяюсь к поздравлениям Насти. С днем рождения бублик....
  • Ой, класс! Такие настоящие, искренние;
  • Такие живые и искренние фотки!
  • Это огромное счастье иметь такую подругу;
  • Королевы селфи!

Королевы селфи: Каменских показала &quot;секретные&quot; фото с лучшей подругой

Скрин комментариев

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Новости Украины Настя Каменскихновости шоу-бизнеса
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