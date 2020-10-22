ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

На Камчатці прокинувся один з найактивніших вулканів світу: попіл викидається на 10 кілометрів

Четвер 22 жовтня 2020 08:47
На Камчатці прокинувся один з найактивніших вулканів світу: попіл викидається на 10 кілометрів
На Камчатці прокинувся вулкан (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

На Камчатці почалося виверження вулкана

На Камчатському півострові 21 жовтня почав вивергатися вулкан Безіменний. Викид попелу склав 10 кілометрів. Вибух стався пізно ввечері. На щастя, найближчий населений пункт знаходиться в 40 кілометрах від вулкана. Як повідомляє ТАСС, оскільки вулкан в даний час частково закритий хмарністю, більш точна оцінка масштабу виверження з'явиться тільки з появою супутникових даних.

Зазначимо, що для вчених виверження не стало сюрпризом, фахівці вже прогнозували це явище на початку місяця.

Висота вулкана Безіменного сягає трьох кілометрів, він розташований в центральній частині Ключевської групи вулканів. Найближчий населений пункт - селище Ключі в 40 кілометрах. Попереднє виверження сталося 15 березня 2019 року.

На кадрах відео можна побачити, як величезний стовп попелу підіймається з вулкана.

До речі, свіжий вулканічний попіл небезпечний, через те, що складається з дрібних і тонких гострокутних уламків порід і вулканічного скла, на поверхні дрібних часток попелу утримується електростатичний заряд, а також крапельки води і корозійних кислот. У зв'язку з цим при пеплопадах повітря помітно електризується, це може призвести до виходу з ладу електроприладів.

На Камчатці прокинувся вулкан

Тепер на Камчатці одночасно вивергаються два сусідніх вулкани – Ключевський і Безіменний.

Як ми раніше писали, на Марсі над вулканом виявили дуже дивну хмару.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Життя вулкан

Lite
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся