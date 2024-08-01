UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Камалія з'явилася у весільній сукні та з обручкою: що відомо про її особисте життя після розлучення

Камалія (Фото: instagram.com/kamaliyaofficial)
Автор: Любов Блажко

Камалія натякнула на приємні зміни в особистому житті. Після розлучення з Мохаммедом Захуром, про яке вона оголосила минулого року, співачка заінтригувала шанувальників своєю появою у весільній сукні, а також обручкою.

Що про це відомо, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на коментарі співачки для каналу М1.

Камалія з'явилася у весільній сукні та з обручкою

Виконавиця завітала у студію у весільному вбранні та засвітила на безіменному пальці кільце. Вона зізналася, що нині закохана, проте не стала розкривати, від кого отримала коштовний подарунок.

"Моя каблучка. Це секрет. Сукня справжня, обручка справжня, квіти справжні, я закохана", - розповіла зірка.

Зірка засвітила обручку (скриншот) 

Заяву про справи сердечні Камалія зробила на тлі виходу своєї нової пісні "Ніжно". У відеоролику можна побачити, як загадковий незнайомець робить їй пропозицію руки та серця.

Нову музичну роботу відома українка назвала "гімном усіх наречених, який об'єднує закохані серця".

"У цю пісню я вклала всі свої почуття і переживання. У цьому відеокліпі я відкриваю своє серце. Ви побачите наречену, яка шукає свій шлях до справжнього кохання, символізуючи сміливість і самовідданість, які мають бути в кожній парі. Пісня "Ніжно" супроводжує кожен мій крок, підкреслюючи емоції та почуття, які я переживаю на своєму шляху. Як я ніжно кохаю, ці слова лунають у кожній ноті цієї мелодії", - поділилася селебриті.

 

Що відомо про шлюб Камалії з Захуром

Колишні закохані пішли під вінець у 2003 році і були разом понад 20 років. Про розставання вони оголосили у 2023-му, заявивши про проблеми у їхніх стосунках.

У шлюбі у пари народилися доньки Арабелла та Мірабелла.

Як відомо, співачка мешкає в Україні, у той час як її пакистанський ексобранець разом із доньками перебуває у Британії. Виконавиця час від часу навідується до них, аби провести час з дітьми.

 

Читайте РБК-Україна в Google News
КамаліяЗірки шоу-бізнесуСпіваки