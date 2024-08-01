Камалія з'явилася у весільній сукні та з обручкою: що відомо про її особисте життя після розлучення

Камалія з'явилася у весільній сукні та з обручкою

Виконавиця завітала у студію у весільному вбранні та засвітила на безіменному пальці кільце. Вона зізналася, що нині закохана, проте не стала розкривати, від кого отримала коштовний подарунок.

"Моя каблучка. Це секрет. Сукня справжня, обручка справжня, квіти справжні, я закохана", - розповіла зірка.

Зірка засвітила обручку (скриншот)

Заяву про справи сердечні Камалія зробила на тлі виходу своєї нової пісні "Ніжно". У відеоролику можна побачити, як загадковий незнайомець робить їй пропозицію руки та серця.

Нову музичну роботу відома українка назвала "гімном усіх наречених, який об'єднує закохані серця".

"У цю пісню я вклала всі свої почуття і переживання. У цьому відеокліпі я відкриваю своє серце. Ви побачите наречену, яка шукає свій шлях до справжнього кохання, символізуючи сміливість і самовідданість, які мають бути в кожній парі. Пісня "Ніжно" супроводжує кожен мій крок, підкреслюючи емоції та почуття, які я переживаю на своєму шляху. Як я ніжно кохаю, ці слова лунають у кожній ноті цієї мелодії", - поділилася селебриті.

Що відомо про шлюб Камалії з Захуром

Колишні закохані пішли під вінець у 2003 році і були разом понад 20 років. Про розставання вони оголосили у 2023-му, заявивши про проблеми у їхніх стосунках.

У шлюбі у пари народилися доньки Арабелла та Мірабелла.

Як відомо, співачка мешкає в Україні, у той час як її пакистанський ексобранець разом із доньками перебуває у Британії. Виконавиця час від часу навідується до них, аби провести час з дітьми.