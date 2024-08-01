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Камалия появилась в свадебном платье и с кольцом: что известно о ее личной жизни после развода

Камалия (Фото: instagram.com/kamaliyaofficial)
Автор: Любовь Блажко

Камалия намекнула на приятные перемены в личной жизни. После развода с Мохаммедом Захуром, о котором она объявила в прошлом году, певица заинтриговала поклонников своим появлением в свадебном платье, а также кольцом.

Что об этом известно, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на комментарии певицы для канала М1.

Камалия появилась в свадебном платье и с кольцом

Исполнительница посетила студию в свадебном наряде и засветила на безымянном пальце кольцо. Она призналась, что сейчас влюблена, но не стала раскрывать, от кого получила ценный подарок.

"Мое кольцо. Это секрет. Платье настоящее, обручальное кольцо настоящее, цветы настоящие, я влюблена", - рассказала звезда.

Звезда засветила кольцо (скриншот)

Заявление о делах сердечных Камалия сделала на фоне выхода своей новой песни "Ніжно". В видеоролике можно увидеть, как загадочный незнакомец делает ей предложение руки и сердца.

Новую музыкальную работу известная украинка назвала "гимном всех невест, который объединяет влюбленные сердца".

"В эту песню я вложила все свои чувства и переживания. В этом видеоклипе я открываю свое сердце. Вы увидите невесту, которая ищет свой путь к настоящей любви, символизируя смелость и самоотверженность, которая должна быть в каждой паре. Песня "Нжно" сопровождает каждый мой шаг, подчеркивая эмоции и чувства, которые я испытываю на своем пути. Как я нежно люблю, эти слова раздаются в каждой ноте этой мелодии", - поделилась селебрити. 

 

Что известно о браке Камалии с Захуром

Бывшие влюбленные пошли под венец в 2003 году и были вместе более 20 лет. О расставании они объявили в 2023 году, заявив о проблемах в их отношениях.

В браке у пары родились дочери Арабелла и Мирабелла.

Как известно, певица проживает в Украине, в то время как ее пакистанский экс-избраннник вместе с дочками находится в Британии. Исполнительница время от времени наведывается к ним, чтобы провести время с детьми.

 

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