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Камалія розчулила рідкісним фото з доньками, які живуть з її ексчоловіком у Лондоні (фото)

Камалія з доньками (фото: instagram.com/kamaliyaofficial)
Автор: Іванна Пашкевич

Українська співачка Камалія поділилася з фанами світлиною зі своїми доньками, 10-річними Арабеллою та Мірабеллою.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram виконавиці.

Камалія розчулила мережу фото з доньками

Після розлучення Камалія і пакистанський мільярдер Мохаммад Захур прийняли рішення, що їхні діти залишаться проживати з батьком у Лондоні.

Камалія з доньками (фото: instagram.com/kamaliyaofficial)

Артистка час від часу прилітає до них у Велику Британію, а іноді дівчата самі відвідують її в Україні.

Так, наприклад, цього разу артистка зустрілася з доньками у Лондоні. Там була вона тиждень.

Перед поверненням на батьківщину знаменитість зробила ніжну світлину з Арабеллою та Мірабеллою.

Камалія з доньками (фото: instagram.com/kamaliyaofficial)

"Наш затишний вечір з моїми принцесами напередодні мого від'їзду в Україну. Це був як завжди прекрасний тиждень у рідному колі. Знову буду дуже сумувати за вами!" - написала під публікацією виконавиця.

До слова, дівчата навчаються у престижній британській міжнародній школі. За словами співачки, як тільки в Україні стане спокійніше, діти повернуться додому.

Камалія із Захуром і доньками (фото: instagram.com/kamaliyaofficial)

Нагадаємо, раніше Камалія зізналася, у яких стосунках перебуває з ексчоловіком.

У квітні цього року вона заявила, що вони із Захуром розлучаються після 20 років шлюбу.

З колишнім, каже зірка, вони підтримують товариські та робочі стосунки.

Камалія з колишнім чоловіком (фото: instagram.com/kamaliyaofficial)

Раніше Тіна Кароль привітала сина з днем народження і звернулася до його майбутньої обраниці.

Також відома українська співачка зізналась, чому не хоче ставати матір’ю.

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