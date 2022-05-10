KALUSH Orchestra "взорвали" Евровидение 2022: видео сенсационного выступления Украины

Группа KALUSH Orchestra встретили грандиозными аплодисментами на сцене Евровидения 2022. Овации не стихали все выступление украинцев, которые несмотря на войну в Украине, приехали в Турин, чтобы показать нашу силу, мощь, нашу культуру.
Смотрите в материале Styler, как это было.
Зал слушал выступление стоя.
Ниже в онлайн-трансляции выступление украинцев с песней Stefania. Они спели под номером 6.
Порядок выступлений в первом полуфинале:
В конце прямого эфира можно будет узнать, кто прошел в финал конкурса.
Грандфинал Евровидения состоится 14 мая.
Трансляцию можно смотреть на официальном YouTube-канале конкурса.
Ранее мы писали, что Джамала выставила на продажу свое платье с Евровидения.
Также сообщалось, что Украине прогнозируют победу на Евровидении 2022.