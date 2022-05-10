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KALUSH Orchestra "взорвали" Евровидение 2022: видео сенсационного выступления Украины

Фото: KALUSH Orchestra (Getty Images)
Автор: Светлана Мащенко

Группа KALUSH Orchestra встретили грандиозными аплодисментами на сцене Евровидения 2022. Овации не стихали все выступление украинцев, которые несмотря на войну в Украине, приехали в Турин, чтобы показать нашу силу, мощь, нашу культуру.

Смотрите в материале Styler, как это было.

Зал слушал выступление стоя.

Ниже в онлайн-трансляции выступление украинцев с песней Stefania. Они спели под номером 6.

Порядок выступлений в первом полуфинале:

  1. Албания: Ronela Hajati - Sekret
  2. Латвия: Citi Zēni - Eat Your Salad
  3. Литва: Monika Liu - Sentimentai
  4. Швейцария: Marius Bear - Boys Do Cry
  5. Словения: LPS - Disko
  6. Украина: Kalush Orchestra - Стефанія
  7. Болгария: Intelligent Music Project - Intention
  8. Нидерланды: S10 - De Diepte
  9. Молдова: Zdob şi Zdub & Frații Advahov - Trenulețul
  10. Португалия: MARO - Saudade Saudade
  11. Хорватия: Mia Dimšić - Guilty Pleasure
  12. Дания: REDDI - The Show
  13. Австрия: LUM! X feat. Pia Maria - Halo
  14. Исландия: Systur - Með Hækkandi Sól
  15. Греция: Amanda Georgiadi Tenfjord - Die Together
  16. Норвегия: Subwoolfer - Give That Wolf A Banana
  17. Армения: Rosa Linn - Snap

В конце прямого эфира можно будет узнать, кто прошел в финал конкурса.

Грандфинал Евровидения состоится 14 мая.

Трансляцию можно смотреть на официальном YouTube-канале конкурса.

Ранее мы писали, что Джамала выставила на продажу свое платье с Евровидения.

Также сообщалось, что Украине прогнозируют победу на Евровидении 2022.

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Евровидение