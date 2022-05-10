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KALUSH Orchestra "підірвали" Євробачення 2022: відео сенсаційного виступу України

Фото: KALUSH Orchestra (Getty Images)
Автор: Світлана Мащенко

Гурт KALUSH Orchestra зустріли грандіозними оплесками на сцені Євробачення 2022. Овації не стихали увесь виступ українців, які попри війну в Україні, приїхали до Турину, аби показати нашу силу, міць, нашу культуру.

Дивіться в матеріалі Styler, як це було.

Зал слухав виступ стоячи.

Нижче в онлайн-трансляції виступ українців з піснею Stefania. Вони заспівали під номером 6.

Порядок виступів у першому півфіналі:

  1. Албанія: Ronela Hajati - Sekret
  2. Латвія: Citi Zēni - Eat Your Salad
  3. Литва: Monika Liu-Sentimentai
  4. Швейцарія: Marius Bear - Boys Do Cry
  5. Словенія: LPS - Disko
  6. Україна: Kalush Orchestra - Стефанія
  7. Болгарія: Intelligent Music Project - Intention
  8. Нідерланди: S10 - De Diepte
  9. Молдова: Zdob şi Zdub & Frații Advahov - Trenulețul
  10. Португалія: MARO - Saudade Saudade
  11. Хорватія: Mia Dimšić - Guilty Pleasure
  12. Данія: REDDI - The Show
  13. Австрія: LUM! X feat. Pia Maria - Halo
  14. Ісландія: Systur - Með Hækkandi Sól
  15. Греція: Amanda Georgiadi Tenfjord - Die Together
  16. Норвегія: Subwoolfer - Give That Wolf A Banana
  17. Вірменія: Rosa Linn - Snap

Наприкінці прямого ефіру були оголошені результати: Україна увійшла до фіналу Євробачення, який відбудеться 14 травня.

Трансляцію можна дивитися на офіційному YouTube-каналі конкурсу.

Фіналісти першого півфіналу Євробачення 2022:

  1. Швейцарія
  2. Вірменія
  3. Ісландія
  4. Литва
  5. Португалія
  6. Норвегія
  7. Греція
  8. Україна
  9. Молдова
  10. Нідерланди

Раніше ми писали, що Джамала виставила на продаж свою сукню з Євробачення.

Також повідомлялося, що Україні прогнозують перемогу на Євробаченні 2022.

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Євробачення