KALUSH Orchestra "підірвали" Євробачення 2022: відео сенсаційного виступу України

Гурт KALUSH Orchestra зустріли грандіозними оплесками на сцені Євробачення 2022. Овації не стихали увесь виступ українців, які попри війну в Україні, приїхали до Турину, аби показати нашу силу, міць, нашу культуру.

Дивіться в матеріалі Styler , як це було.

Трансляцію можна дивитися на офіційному YouTube-каналі конкурсу.

Наприкінці прямого ефіру були оголошені результати: Україна увійшла до фіналу Євробачення , який відбудеться 14 травня.

Нижче в онлайн-трансляції виступ українців з піснею Stefania. Вони заспівали під номером 6.

Раніше ми писали, що Джамала виставила на продаж свою сукню з Євробачення.

Також повідомлялося, що Україні прогнозують перемогу на Євробаченні 2022.