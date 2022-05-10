KALUSH Orchestra "підірвали" Євробачення 2022: відео сенсаційного виступу України

Гурт KALUSH Orchestra зустріли грандіозними оплесками на сцені Євробачення 2022. Овації не стихали увесь виступ українців, які попри війну в Україні, приїхали до Турину, аби показати нашу силу, міць, нашу культуру.
Дивіться в матеріалі Styler, як це було.
Зал слухав виступ стоячи.
Нижче в онлайн-трансляції виступ українців з піснею Stefania. Вони заспівали під номером 6.
Порядок виступів у першому півфіналі:
Наприкінці прямого ефіру були оголошені результати: Україна увійшла до фіналу Євробачення, який відбудеться 14 травня.
Трансляцію можна дивитися на офіційному YouTube-каналі конкурсу.
Фіналісти першого півфіналу Євробачення 2022:
Раніше ми писали, що Джамала виставила на продаж свою сукню з Євробачення.
Також повідомлялося, що Україні прогнозують перемогу на Євробаченні 2022.