Kalush Orchestra виправдалися після скандалу з відмовою підтримати збір коштів для ЗСУ

Гурт Kalush Orchestra прокоментував хвилю критики, що виникла після звинувачень у небажанні донатити на допомогу українським військовим.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram артистів.
Напередодні блогерка Аліна Солнцева заявила, що гурт Kalush Orchestra відмовився підтримати її збір коштів на дрон "Дзиґа"для українських військових. Вона планувала розіграти гітару з автографами музикантів, яку раніше придбала на аукціоні у Валенсії, і звернулася до гурту з проханням допомогти поширити інформацію.
Однак у відповідь отримала відмову. Представники Kalush Orchestra пояснили, що гурт "не публікує та не поширює інформацію про збори, які стосуються зброї".
Це викликало хвилю обурення не лише серед самої блогерки, а й серед українців та представників шоу-бізнесу, які активно підтримують ЗСУ.
В офіційній заяві музиканти наголосили, що за останні три роки акумулювали близько 80 мільйонів гривень для Сил оборони України, частина з яких - їхні власні кошти.
Kalush Orchestra зробили заяву (фото: instagram.com/kalush.official)
"Вчора ми отримали багато негативу стосовно питання "чи донатимо ми?". (Спойлер: так ≈ 80 млн+ грн за 3 останні роки ми акумулювали для Сил оборони України (СОУ), серед яких були і власні кошти). По-перше, хочемо попросити вибачення. Нам справді шкода, що наші слова і комунікація принесли стільки негативу. Вибачте!", - йдеться у заяві гурту.
Переможці Євробачення-2022 підкреслили, що постійно підтримують різні ініціативи для військових та цивільного населення: від аптечок і кровоспинних засобів до закупівлі БпЛА, оптики, генераторів, РЕБів, авто та іншого необхідного обладнання для військових.
"Ми добре розуміємо, завдяки кому можемо займатись творчістю, завдяки кому ще стоять українські міста та села і завдяки кому ми ще досі взагалі живі. Так, підтримка саме по вищезазначених напрямках - це наша позиція, і ми не зрікаємось її", - підкреслили учасники гурту.
Також Kalush Orchestra зазначили, що намагаються висвітлювати ініціативи, які відповідають їхнім принципам, і закликали не сумніватися в їхньому внеску в допомогу країні.