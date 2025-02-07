Kalush Orchestra оправдались после скандала с отказом поддержать сбор средств для ВСУ

Накануне блогерша Алина Солнцева заявила, что группа Kalush Orchestra отказалась поддержать ее сбор средств на дрон "Дзига" для украинских военных. Она планировала разыграть гитару с автографами музыкантов, которую ранее приобрела на аукционе в Валенсии, и обратилась к группе с просьбой помочь распространить информацию.

Однако в ответ получила отказ. Представители Kalush Orchestra объяснили, что группа "не публикует и не распространяет информацию о собраниях, которые касаются оружия".

Это вызвало волну возмущения не только среди самой блогерши, но и среди украинцев и представителей шоу-бизнеса, которые активно поддерживают ВСУ.

В официальном заявлении музыканты отметили, что за последние три года аккумулировали около 80 миллионов гривен для Сил обороны Украины, часть из которых - их собственные средства.

Kalush Orchestra сделали заявление (фото: instagram.com/kalush.official)

"Вчера мы получили много негатива по вопросу "донатим ли мы?" (Спойлер: да ≈ 80 млн+ грн за 3 последних года мы аккумулировали для Сил обороны Украины (СОУ), среди которых были и собственные средства). Во-первых, хотим попросить прощения. Нам действительно жаль, что наши слова и коммуникация принесли столько негатива. Простите!", - говорится в заявлении группы.

Победители Евровидения-2022 подчеркнули, что постоянно поддерживают различные инициативы для военных и гражданского населения: от аптечек и кровоостанавливающих средств до закупки БпЛА, оптики, генераторов, РЭБов, авто и другого необходимого оборудования для военных. Kalush Orchestra (фото: instagram.com/kalush.official)

"Мы хорошо понимаем, благодаря кому можем заниматься творчеством, благодаря кому еще стоят украинские города и села и благодаря кому мы до сих пор вообще живы. Так, поддержка именно по вышеупомянутым направлениям - это наша позиция, и мы не отрекаемся от нее", - подчеркнули участники группы.

Также Kalush Orchestra отметили, что стараются освещать инициативы, которые соответствуют их принципам, и призвали не сомневаться в их вкладе в помощь стране.