Kalush Orchestra со сцены Евровидения призвали спасти Мариуполь прямо сейчас (видео)

"Please, help Ukraine, Mariupol, help Azovstal right now!" - сказал Олег после выступления.

Добавим, что песня Stefania изначально была одой о матери, в которой автор рассказывает о своих приятных воспоминаниях о ней.

"Это песня о моей маме. Я никогда не посвящал ей песни, и вообще не уверен, что наши отношения были настолько тесными. Но я знаю, что она точно заслуживает на эту песню которую она еще даже не слышала!. Это лучшее, что я когда-то для нее делал. Было бы очень круто, если бы он победил, и в прямом эфире я спел специально для нее еще раз", - говорил Псюк еще во время Нацотбора.

Однако после полномасштабного вторжения России на территорию нашей страны, конкурсная песня приобрела и другое значение...

Отметим, что сначала для Евровидения наш коллектив подготовил патриотическую постановку, которая давала четкий сигнал миру о войне в Украине. Однако организаторы запретили ее показывать на сцене, сославшись на то, что это музыкальный конкурс, а не встреча "Большой семерки".

А за несколько часов до старта финала, президент Украины Владимир Зеленский записал видео, в котором обратился к украинцам, в том числе к беженцам.

"Совсем скоро в финале Евровидения континент и весь мир услышат наше родное слово. Верю, что в конце концов этим словом будет "победа"! Европа, голосуй за Kalush Orchestra - №12! Болеем за наших! Болеем за Украину", - написал Зеленский.