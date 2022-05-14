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Kalush Orchestra зі сцени Євробачення закликали врятувати Маріуполь прямо зараз (відео)

Kalush Orchestra виступили на Євробаченні 2022 (колаж: Styler)
Автор: Дмитрий Войналович

Kalush Orchestra виступили на конкурсі Євробачення 2022. Після яскравого шоу лідер гурту Олег Псюк закликав світ зупинити війну в Україні, врятувати Маріуполь і наших захисників на "Азовсталі", яких намагаються вбити російські окупанти.

Дивіться нижче відео ймовірного переможного номера представників України на пісенному дійстві в Турині.

"Please, help Ukraine, Mariupol, help Azovstal right now!" - сказав Олег після виступу.

Додамо, що пісня Stefania спочатку була одою про матір, в якій автор розповідає про свої приємні спогади про неї.

"Це пісня про мою маму. Я ніколи не присвячував їй пісні, і взагалі не впевнений, що наші стосунки були настільки тісні. Але я знаю, що вона точно заслуговує на цю пісню яку вона ще навіть не чула! Це найкраще, що я колись для неї робив. Було б дуже круто, якби він переміг і в прямому ефірі я заспівав спеціально для неї ще раз", - говорив Псюк ще під час Нацвідбору.

Однак після повномасштабного вторгнення Росії на територію нашої країни, конкурсна пісня набула дещо й іншого значення...

Відзначимо, що спочатку для Євробачення наш колектив підготував патріотичну постановку, яка давала чіткий сигнал світу про війну в Україні. Однак організатори заборонили її показувати на сцені і послалися на те, що це музичний конкурс, а не зустріч "Великої сімки".

А за кілька годин до старту фіналу, президент України Володимир Зеленський записав відео, в якому звернувся до українців, в тому числі до біженців.

"Зовсім скоро у фіналі Євробачення континент і весь світ почують наше рідне слово. Вірю, що врешті-решт цим словом буде "перемога"! Європо, голосуй за Kalush Orchestra - №12! Вболіваємо за наших! Вболіваємо за Україну", - написав Зеленський.

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