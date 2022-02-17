KALUSH Orchestra предложили ехать на Евровидение 2022: решение оргкомитета

Право на замену артистов

В оргкомитете отметили, что согласно пункту 3.4 Правил, в случае прекращения "Суспільним" участия в отборе участника, определенного / объявленного победителем Отбора, "Суспільне" имеет право принять решение об определении представителя от Украины на конкурсе из числа других финалистов.

Почему именно Kalush Orchestra

Kalush Orchestra с песней "Стефанія" занял на финале национального отбора 12 февраля второе место, набрав по итогам голосования 14 баллов, из них максимальные 8 - от зрителей и 6 - от судей.

Таким образом коллектив минимально уступил Алине Паш, но из-за скандальной ситуации с подделкой справки о якобы легальном посещении оккупированного Крыма певицей, что является нарушением правил кастинга, она в итоге лишилась права выступать на Евровидении.

Как обратили внимание в оргкомитете, для вещателя "важно сохранить доверие зрителей к песенному конкурсу", поэтому "Суспільне" предлагает группе, которая заняла 2-е место в финале и получила наибольшую поддержку зрителей, представить Украину на Евровидении-2022, "руководствуясь принципом соблюдения рейтинговой таблицы финалистов Национального отбора".

Официальное обращение

Так, по соображениям Общественного вещателя, теперь именно "Калуши" вправе ехать на конкурс, который проведут в Италии на арене Pala Olimpico (полуфиналы состоятся 10 и 12 мая, и гранд финал - 14 мая).

"Сегодня, 17 февраля, на внеочередном заседании Организационного комитета Национального отбора на участие в Евровидении-2022 было принято решение обратиться к группе Kalush Orchestra с предложением представлять Украину на международном песенном конкурсе Евровидения-2022 в Турине", - говорится в заявлении.

Видео: KALUSH Orchestra подготовили для Евровидения 2022 песню "Стефанія"