KALUSH Orchestra запропонували їхати на Євробачення 2022: рішення оргкомітету

Групі KALUSH Orchestra після дискваліфікації Alina Pash через порушення правил Нацвідбору запропонували представити Україну на Євробаченні 2022 в італійському Турині. Таке рішення було схвалено на позачерговому засіданні оргкомітету, що проводить кастинг.

Право на заміну артистів

В оргкомітеті зазначили, що згідно з пунктом 3.4 Правил, у разі припинення "Суспільним" участі у відборі учасника, визначеного / оголошеного переможцем відбору, "Суспільне" має право прийняти рішення про визначення представника від України на конкурсі з числа інших фіналістів.

Чому саме Kalush Orchestra

Kalush Orchestra з піснею "Стефанія" посів на фіналі національного відбору 12 лютого друге місце, набравши за підсумками голосування 14 балів, з них максимальні 8 - від глядачів і 6 - від суддів.

Таким чином колектив мінімально поступився Аліні Паш, але через скандальну ситуацію з підробкою довідки про нібито легальне відвідування окупованого Криму співачкою, що є порушенням правил кастингу, вона в підсумку позбулася права виступати на Євробаченні.

Як звернули увагу в оргкомітеті, для мовника "важливо зберегти довіру глядачів до пісенного конкурсу", тому "Суспільне" пропонує групі, яка посіла 2-е місце у фіналі та отримала найбільшу підтримку глядачів, представити Україну на Євробаченні-2022,"керуючись принципом дотримання рейтингової таблиці фіналістів національного відбору".

Офіційне звернення

Так, з міркувань Суспільного мовника, тепер саме "Калуші" мають право їхати на конкурс, який проведуть в Італії на арені Pala Olimpico (півфінали відбудуться 10 і 12 травня, і гранд фінал - 14 травня).

"Сьогодні, 17 лютого, на позачерговому засіданні Організаційного комітету Національного відбору на участь в Євробаченні-2022 було прийнято рішення звернутися до групи Kalush Orchestra з пропозицією представляти Україну на міжнародному пісенному конкурсі Євробачення-2022 в Турині", - йдеться в заяві.

Відео: KALUSH Orchestra підготували для Эвробачення 2022 пісню "Стефанія"