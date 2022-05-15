KALUSH Orchestra показали новый клип к песне "Стефания": снято на руинах Ирпеня и Бучи

Новый клип KALUSH Orchestra

В кадры нового клипа к песне "Стефания" вошли последствия зверских действий россиян в Буче, Ирпене, Гостомеле и Бородянке. Как отметил солист Олег Псюк, песня была записана до полномасштабного вторжения России в Украину и изначальный ее смысл был о матери.

Но война полностью поменяла посылы этой песни и это отразилось в кадрах нового видеоклипа. Композиция "Стефания" была посвящена маме Олега Псюка – Стефании.

"Это песня о моей маме. Я никогда не посвящал ей песни, и вообще не уверен, что наши отношения были настолько тесными. Но я знаю, что она точно заслуживает на эту песню, которую она еще даже не слышала! Это лучшее, что я когда-то для нее делал", - говорил музыкант еще перед Нацотбором.

А сейчас "Стефания" стала настоящим саундтреком войны для многих украинцев, так как матери отправляют на фронт своих сыновей защищать Украину, ждут от их потом сообщения и короткие весточки.

"Мы этот клип снимали в Буче, Ирпене и Гостомеле – кадры не для слабонервных, бьет очень глубоко и больно!" - рассказали о новом клипе участники коллектива.

В видео также использованы кадры из Львова - лагерь беженцев и Дом ученых, который ранее уже появлялся в клипе KALUSH Orchestra.

Что сказали KALUSH Orchestra на пресс-конференции

Олег Псюк на пресс-конференции поблагодарил всех, кто голосовал за Украину и подчеркнул, что любая победа сейчас будет очень важной.

"Любая победа будет весомой, а поскольку наша культура под угрозой, нам нужно показать, что украинская культура жива и имеет очень красивый почерк. Выражаю большую благодарность каждой стране и каждому человеку, что поддерживали нас. У нас давно не было хороших новостей. Спасибо всем, кто помог привезти в Украину хотя б какие-то хорошие новости", - сказал Олег Псюк.

Он добавил, что Украина с радостью примет следующее Евровидение в целостной счастливой и отстроенной Украине.

Также лидер коллектива объяснил, почему заявил со сцены про "Азовсталь" и Мариуполь и не побоялся дисквалификации.

"Это великая беда нашей страны. Это блокада, более 1000 человек оцепили со всех сторон. Нам нужна помощь, чтобы освободить этих людей. Как помочь? Информационно – говорить всем, писать об этом. Здесь находится много прессы, если каждый из вас напишет об этом, то это действительно нам поможет.

Люди, задающие себе вопрос о дисквалификации, не понимают, насколько велика беда у нас в стране. И для меня сказать это было определенно важнее, чем дисквалификация. Если бы упустил такой шанс, я бы себе не простил. Я очень надеюсь, что, хотя бы один человек из 200 млн. это увидит и сможет нам в этом вопросе помочь", - подчеркнул Олег Псюк.

Также лидер KALUSH Orchestra рассказал о своих фаворитах на Евровидение и планах после возвращения домой.

У Олега Псюка день рождения 16 мая, но в этот день он будет в дороге в Украину. А вот по приезду домой он собирается отметить свой день рождения в кругу близких и друзей.

Своими фаворитами на Евровидение 2022 украинцы назвали представителей Италии, Великобритании, Польши и Молдовы.