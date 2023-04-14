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Kalush Orchestra і мегапопулярний репер показали кліп на пісню, яка розриватиме світові чарти

Український гурт зняв круте відео на спільну пісню з bbno$ (фото: прес-служба Kalush Orchestra)
Автор: Дмитрий Войналович

Kalush Orchestra нарешті показали відео на свою нову пісню "Ushme Uturbe", що зроблені у співпраці з мегапопулярним канадським репером bbno$ (абревіатура від "baby no money", справжнє ім'я артиста Александр Леон Ґумучиан) - автором хітів "Lalala", "Edamame", "Whip A Tesla" та інших.

Як артисти дійшли до того, аби зробити спільний трек - читайте у матеріалі Styler.

Що відомо про колабу Kalush Orchestra і bbno$

Артисти познайомилися в Остіні (штат Техас) у березні цього року, коли українська команда виступала там на престижному музичному фестивалі South by Southwest.

"В Остіні ми вперше в реальному житті зустрілися з Алексом, але нам було так легко і весело працювати разом на знімальному майданчику, що здавалося, що ми давні друзі. Сподіваємося, вам сподобається результат нашої співпраці", - коментує фронтмен Kalush Orchestra Олег Псюк.

Українці познайомилися з bbno$ у Остіні (фото: прес-служба Kalush Orchestra)

Відео знімали по всьому Остіну, розміщуючи зображення герба України - синього щита із золотим тризубом - на стінах, світлофорах та інших локаціях міста.

Критики впевнені, що ця пісня стане хітом і розриватиме світові чарти!

Додамо, що попередній сингл Kalush Orchestra "Changes" вийшов у березні. Саме ця пісня стала першою англомовною роботою переможців Євробачення 2022, які продовжують підкорювати світ.

Раніше ми писали, що музиканти київського гурту "пограбували" квітковий магазин заради дивної мети.

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