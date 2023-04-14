Kalush Orchestra і мегапопулярний репер показали кліп на пісню, яка розриватиме світові чарти

Що відомо про колабу Kalush Orchestra і bbno$

Артисти познайомилися в Остіні (штат Техас) у березні цього року, коли українська команда виступала там на престижному музичному фестивалі South by Southwest.

"В Остіні ми вперше в реальному житті зустрілися з Алексом, але нам було так легко і весело працювати разом на знімальному майданчику, що здавалося, що ми давні друзі. Сподіваємося, вам сподобається результат нашої співпраці", - коментує фронтмен Kalush Orchestra Олег Псюк.

Українці познайомилися з bbno$ у Остіні (фото: прес-служба Kalush Orchestra)

Відео знімали по всьому Остіну, розміщуючи зображення герба України - синього щита із золотим тризубом - на стінах, світлофорах та інших локаціях міста.

Критики впевнені, що ця пісня стане хітом і розриватиме світові чарти!

Додамо, що попередній сингл Kalush Orchestra "Changes" вийшов у березні. Саме ця пісня стала першою англомовною роботою переможців Євробачення 2022, які продовжують підкорювати світ.