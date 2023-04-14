Kalush Orchestra и мегапопулярный рэпер показали клип на песню, которая будет разрывать мировые чарты

Что известно о коллабе Kalush Orchestra и bbno$

Артисты познакомились в Остине (штат Техас) в марте этого года, когда украинская команда выступала на престижном музыкальном фестивале South by Southwest.

"В Остине мы впервые в реальной жизни встретились с Алексом, но нам было так легко и весело работать вместе на съемочной площадке, что казалось, что мы давние друзья. Надеемся, что вам понравится результат нашего сотрудничества", - комментирует фронтмен Kalush Orchestra Олег Псюк.

Украинцы познакомились с bbno$ в Остине (фото: пресс-служба Kalush Orchestra)

Видео снимали по всему Остину, размещая изображение герба Украины - синего щита с золотым трезубцем - на стенах, светофорах и других локациях города.

Критики уверены, что эта песня станет хитом и будет разрывать мировые чарты!

Добавим, что предыдущий сингл Kalush Orchestra "Changes" вышел в марте. Именно эта песня стала первой англоязычной работой победителей Евровидения 2022, которые продолжают покорять мир.