Калмикія ухвалила рішення про вихід із РФ: що відомо

26 жовтня Конгрес ойрат-калмицького народу, легітимний та єдиний представницький орган калмиків, ухвалив декларацію, в якій заявив про прагнення до незалежності.

"Оголошуємо про рішучість добиватися виходу Республіки Калмикія зі складу Російської Федерації, проголошення та створення суверенної незалежної держави", - йдеться у тексті декларації.

Конституція Калмикії - краще за загальноросійську

У декларації Конгресу перераховуються основні претензії до чинного російського режиму. Серед них - "шалена централізація та мілітаризація країни", "тотальний наступ Кремля на культури і мови завойованих Росією неросійських народів", "вчинення міжнародних злочинів" та ще п'ять пунктів, що відсилають до авторитарного та імперіалістичного характеру російської політики.

Як розповів в ефірі каналу FREEДОМ активіст, юрист правозахисного центру "Меморіал" Даавр Доржин, вони не погоджуються із загальноросійською позицією.

"Якщо почитати нашу Конституцію, то один із пунктів - встановлення добросусідських відносин в ім'я миру на землі. Власне, ми можемо чітко сказати, що принаймні в цьому наша Конституція набагато краща за загальноросійську", - заявив активіст.

Доржин зазначив, що величезну роль у бажанні здобути незалежність відіграла путінська мобілізація.

"Це перша мобілізація в історії Російської Федерації, і сподіваюся, що остання. Відповідно, не існує жодної практики щодо цього. І з цієї причини військкомати та інші органи військової влади відчувають, що можуть робити практично все, що завгодно", - повідомив правозахисник. і додав, що через це багато його громадян поїхали до Монголії.

Для довідки

Калмикія - суб'єкт Російської Федерації. Входить до складу Південного федерального округу, що є частиною Поволзького економічного району.

Знаходиться республіка між Ростовом-на-Дону, Волгоградом та Астраханню. На південь від Калмикії - Чеченська республіка.

Скріншот карти Google

Цікаво, що ще близько п'яти місяців тому у Калмикії заявляли, що саботують війну РФ проти України.