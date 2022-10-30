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Калмыкия приняла решение о выходе из РФ: что известно

Коллаж РБК-Украина: активист Даавр Доржин и Декларация о независимости
Автор: Светлана Мащенко

В Калмыкии, входящей в состав РФ, приняли декларацию с заявлением о стремлении к независимости.

Что об этом известно - читайте в материале Styler ниже.

26 октября Конгресс ойрат-калмыцкого народа, легитимный и единственный представительный орган калмыков, принял декларацию, в которой заявил о стремлении к независимости.

"Объявляем о решимости добиваться выхода Республики Калмыкия из состава Российской Федерации, провозглашения и создания суверенного независимого государства", - говорится в тексте декларации.

Конституция Калмыкии - лучше общероссийской

В декларации Конгресса перечисляются основные претензии к действующему российскому режиму. Среди них - "безумная централизация и милитаризация страны", "тотальное наступление Кремля на культуры и языки завоеванных Россией нерусских народов", "совершение международных преступлений" и еще пять пунктов, отсылающих к авторитарному и империалистическому характеру российской политики.

Как рассказал в эфире канала FREEДОМ активист, юрист правозащитного центра "Мемориал" Даавр Доржин, они не согласны с общероссийской позицией.

"Если почитать нашу Конституцию, то один из пунктов - установление добрососедских отношений во имя мира на земле. Собственно, мы можем четко сказать, что, по крайней мере, в этом наша Конституция намного лучше общероссийской", - заявил активист.

Доржин отметил, что огромную роль в желании обрести независимость сыграла путинская мобилизация.

"Это первая мобилизация в истории Российской Федерации, и надеюсь, что последняя. Соответственно, не существует никакой практики по этому поводу. И по этой причине военкоматы и другие органы военной власти чувствуют, что могут делать практически все, что угодно", - сообщил правозащитник и добавил, что из-за этого многие его граждане уехали в Монголию.

Для справки

Калмыкия - субъект Российской Федерации. Входит в состав Южного федерального округа, является частью Поволжского экономического района.

Находится республика между Ростовом-на-Дону, Волгоградом и Астраханью. Южнее Калмыкии - Чеченская республика.

Скриншот карты Google

Интересно, что еще около пяти месяцев назад в Калмыкии заявляли, что саботируют войну РФ против Украины.

Раніше ми писали, что двойник Путина "спалился" полигоне.

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