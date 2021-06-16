Калькулятор жизни: проверьте прямо сейчас, как долго вы проживете

Центр общественного здоровья МОЗ анонсировал создание онлайн-инструмента, с помощью которого каждый украинец может вычислить продолжительность своей жизни. Он получил название "Калькулятор жизни" и доступен для всех совершенно бесплатно.
Как воспользоваться "калькулятором" - читайте ниже в нашем материале.
Чтобы вычислить ожидаемую продолжительность жизни, надо перейти по этой ссылке. Всего за три минуты вы узнаете, сколько лет вы сможете прожить.
Скриншот (life-calc.phc.org.ua)
Для этого надо пройти короткий опрос, в котором учтены следующие критерии:
Во время опроса нужно честно ответить на вопросы, касающиеся вредных привычек (курение, алкоголь) и наличия заболеваний.
Среди других критериев - возраст, пол и место вашего проживания.
Так, доказано, что курение, чрезмерное употребление алкоголя, другие вредные привычки вызывают до 60% преждевременных смертей и уменьшают долголетие.
При этом каждый человек влияет на собственную ожидаемую продолжительность жизни. Выбирая диету, плохую или хорошую привычку, физическую активность, мы создаем условия для проживания дополнительных лет или наоборот - отнимаем несколько.
Скриншот (life-calc.phc.org.ua)
Отметим, что над созданием "Калькулятора жизни" работали опытные врачи, специалисты по медицинской кибернетике, представляющие Центр общественного здоровья Украины и Институт кибернетики им. В. М. Глушкова НАН Украины. Структура проекта создана на базе Big Life, которую разработали специалисты из Оттавы (Канада).
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