Калькулятор жизни: проверьте прямо сейчас, как долго вы проживете

Чтобы вычислить ожидаемую продолжительность жизни, надо перейти по этой ссылке. Всего за три минуты вы узнаете, сколько лет вы сможете прожить.

Скриншот (life-calc.phc.org.ua)

Для этого надо пройти короткий опрос, в котором учтены следующие критерии:

пищевые привычки;

место проживания;

физическая активность;

отношение к здоровью;

доступ к медицинским услугам.

Во время опроса нужно честно ответить на вопросы, касающиеся вредных привычек (курение, алкоголь) и наличия заболеваний.

Среди других критериев - возраст, пол и место вашего проживания.

Какие факторы сокращают продолжительность жизни

Так, доказано, что курение, чрезмерное употребление алкоголя, другие вредные привычки вызывают до 60% преждевременных смертей и уменьшают долголетие.

При этом каждый человек влияет на собственную ожидаемую продолжительность жизни. Выбирая диету, плохую или хорошую привычку, физическую активность, мы создаем условия для проживания дополнительных лет или наоборот - отнимаем несколько.

Скриншот (life-calc.phc.org.ua)

Отметим, что над созданием "Калькулятора жизни" работали опытные врачи, специалисты по медицинской кибернетике, представляющие Центр общественного здоровья Украины и Институт кибернетики им. В. М. Глушкова НАН Украины. Структура проекта создана на базе Big Life, которую разработали специалисты из Оттавы (Канада).