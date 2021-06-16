Калькулятор життя: перевірте прямо зараз, як довго ви проживете

Аби вирахувати очікувану тривалість життя, треба перейти за цим посиланням. Всього за три хвилини ви дізнаєтеся, скільки років ви зможете прожити.

Скриншот (life-calc.phc.org.ua)

Для цього треба пройти коротке опитування, в якому враховані такі критерії:

харчові звички;

місце проживання;

фізична активність;

ставлення до здоров’я;

доступ до медичних послуг.

Під час опитування треба чесно відповісти на питання, що стосуються шкідливих звичок (куріння, алкоголь) та наявності захворювань.

Серед інших критеріїв - вік, стать та місце вашого проживання.

Які фактори скорочують тривалість життя

Так, доведено, що куріння, надмірне вживання алкоголю, інші шкідливі звички викликають до 60% передчасних смертей та зменшують довголіття.

При цьому кожна людина впливає на власну очікувану тривалість життя. Обираючи дієту, погану чи хорошу звичку, фізичну активність, ми створюємо умови для прожиття додаткових років або навпаки - віднімаємо кілька.

Скриншот (life-calc.phc.org.ua)

Зазначимо, що над створенням "Калькулятора життя" працювали досвідчені лікарі, фахівці з медичної кібернетики, що представляють Центр громадського здоров’я України та Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України. Структура проєкту створена на базі Big Life, яку розробили фахівці з Оттави (Канада).