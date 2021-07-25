Календар церковних свят і постів на серпень 2021: українців чекає багато важливих дат

Серпень 2021 буде багатий важливими православними святами, кожен з яких має свої звичаї і традиції. Чого тільки варті Ільїн день, Спаси - Медовий, Яблучний і Горіховий, а також Успіння Пресвятої Богородиці.

Які ще важливі свята будемо відзначати наприкінці літа, в які дні потрібно дотримуватися посту - читайте нижче в нашому матеріалі.

Повний список церковних свят за православним календарем:

1 серпня - набуття мощей преподобного Серафима, Саровського чудотворця

2 серпня - пророка Іллі

3 серпня - преподобних Симеона палестинського, Христа ради юродивого, і Іоанна, спостника його

4 серпня - преподобного Корнилія Переяславського

5 серпня - Почаївської ікони Божої Матері, мучеників Трохима, Феофіла та 13-ти мучеників

6 серпня - мучеників благовірних князів Бориса і Гліб

7 серпня - Успіння праведної Анни, матері Пресвятої Богородиці

8 серпня - священномучеників Єрмолая, Єрміппа і Єрмократа

9 серпня - великомученика і цілителя Пантелеймона, преподобного Германа Аляскинського

10 серпня - Смоленської ікони Божої Матері

11 серпня - преподобномучеників Серафима і Феогноста, ієромонахів

12 серпня - мученика Іоанна Воїна

13 серпня - передсвяток Винесення чесних древ животворящого Хреста Господнього

14 серпня - початок Успенського посту, Медовий Спас або Маковія

15 серпня - перенесення мощей первомученика апостола від 70-ти Стефана

16 серпня - преподобного Антонія Римлянина, Новгородського Чудотворця

17 серпня - семи Отроків Ефеських

18 серпня - передсвяток Преображення Господнього

19 серпня - Преображення Господнє, Яблучний Спас

20 серпня - посвятства Преображення Господнього

21 серпня - перенесення мощей преподобних Зосими і Саватія Соловецьких

22 серпня - собор Соловецьких святих, апостола Матвія

23 серпня - священномученика Лаврентія

24 серпня - священномученика Євпла Катанського (Сицилійського), архідиякона

25 серпня - преподобномучеників Білогірських

26 серпня - віддання свята Преображення Господнього, преподобного Максима Сповідника

27 серпня - передсвяток Успіння Пресвятої Богородиці, пророка Міхея

28 серпня - Успіння Пресвятої Богородиці

29 серпня - Горіховий (Хлібний) Спас, посвяток Успіння Пресвятої Богородиці

30 серпня - священномученика Мирона Кізичного

31 серпня - преподобного Іоанна Рильського, мучеників Флора і Лавра

Календар постів у серпні 2021

Найголовнішим є Успенський піст, якого потрібно дотримуватися з 14 по 27 серпня (включно). По його закінченню відзначається Успіння Пресвятої Богородиці.

Нас чекають також і одноденні пости: 4, 6, 11 і 13 серпня.

Що можна і не можна їсти під час Успенського посту

Успенський піст по строгості прирівнюється до Великого, тобто без молочних, м'ясних і рибних страв. У суботу та неділю можна їсти рослинну олію, і тільки в Преображення Господнє (19 серпня) дозволяється подавати на стіл рибні страви.

Якщо кінець посту припадає на середу або п'ятницю, то в ці дні теж дозволена риба. Цього року 27-е серпня якраз п'ятниця.

З дозволених продуктів на Успенський піст виділяють такі: овочі, фрукти, мед, горіхи, гриби, крупи, хліб.