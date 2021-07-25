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Календар церковних свят і постів на серпень 2021: українців чекає багато важливих дат

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Неділя 25 липня 2021 17:00
Календар церковних свят і постів на серпень 2021: українців чекає багато важливих дат Фото: Православні свята в серпні 2021 (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Серпень 2021 буде багатий важливими православними святами, кожен з яких має свої звичаї і традиції. Чого тільки варті Ільїн день, Спаси - Медовий, Яблучний і Горіховий, а також Успіння Пресвятої Богородиці.

Які ще важливі свята будемо відзначати наприкінці літа, в які дні потрібно дотримуватися посту - читайте нижче в нашому матеріалі.

Повний список церковних свят за православним календарем:

  • 1 серпня - набуття мощей преподобного Серафима, Саровського чудотворця

2 серпня - пророка Іллі

  • 3 серпня - преподобних Симеона палестинського, Христа ради юродивого, і Іоанна, спостника його
  • 4 серпня - преподобного Корнилія Переяславського
  • 5 серпня - Почаївської ікони Божої Матері, мучеників Трохима, Феофіла та 13-ти мучеників
  • 6 серпня - мучеників благовірних князів Бориса і Гліб
  • 7 серпня - Успіння праведної Анни, матері Пресвятої Богородиці
  • 8 серпня - священномучеників Єрмолая, Єрміппа і Єрмократа
  • 9 серпня - великомученика і цілителя Пантелеймона, преподобного Германа Аляскинського
  • 10 серпня - Смоленської ікони Божої Матері
  • 11 серпня - преподобномучеників Серафима і Феогноста, ієромонахів
  • 12 серпня - мученика Іоанна Воїна
  • 13 серпня - передсвяток Винесення чесних древ животворящого Хреста Господнього

14 серпня - початок Успенського посту, Медовий Спас або Маковія

  • 15 серпня - перенесення мощей первомученика апостола від 70-ти Стефана
  • 16 серпня - преподобного Антонія Римлянина, Новгородського Чудотворця
  • 17 серпня - семи Отроків Ефеських
  • 18 серпня - передсвяток Преображення Господнього

19 серпня - Преображення Господнє, Яблучний Спас

  • 20 серпня - посвятства Преображення Господнього
  • 21 серпня - перенесення мощей преподобних Зосими і Саватія Соловецьких
  • 22 серпня - собор Соловецьких святих, апостола Матвія
  • 23 серпня - священномученика Лаврентія
  • 24 серпня - священномученика Євпла Катанського (Сицилійського), архідиякона
  • 25 серпня - преподобномучеників Білогірських
  • 26 серпня - віддання свята Преображення Господнього, преподобного Максима Сповідника
  • 27 серпня - передсвяток Успіння Пресвятої Богородиці, пророка Міхея

28 серпня - Успіння Пресвятої Богородиці

29 серпня - Горіховий (Хлібний) Спас, посвяток Успіння Пресвятої Богородиці

  • 30 серпня - священномученика Мирона Кізичного
  • 31 серпня - преподобного Іоанна Рильського, мучеників Флора і Лавра

Календар постів у серпні 2021

Найголовнішим є Успенський піст, якого потрібно дотримуватися з 14 по 27 серпня (включно). По його закінченню відзначається Успіння Пресвятої Богородиці.

Нас чекають також і одноденні пости: 4, 6, 11 і 13 серпня.

Що можна і не можна їсти під час Успенського посту

Успенський піст по строгості прирівнюється до Великого, тобто без молочних, м'ясних і рибних страв. У суботу та неділю можна їсти рослинну олію, і тільки в Преображення Господнє (19 серпня) дозволяється подавати на стіл рибні страви.

Якщо кінець посту припадає на середу або п'ятницю, то в ці дні теж дозволена риба. Цього року 27-е серпня якраз п'ятниця.

З дозволених продуктів на Успенський піст виділяють такі: овочі, фрукти, мед, горіхи, гриби, крупи, хліб.

До слова, повідомлялося, що обов'язково потрібно зробити напередодні святкування Дня пророка Іллі.

Раніше ми писали, які державні свята і скільки вихідних нас чекає в серпні 2021.

Також синоптики розповіли, якої погоди слід чекати в останній місяць цього літа.

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