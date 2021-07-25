Календар церковних свят і постів на серпень 2021: українців чекає багато важливих дат
Серпень 2021 буде багатий важливими православними святами, кожен з яких має свої звичаї і традиції. Чого тільки варті Ільїн день, Спаси - Медовий, Яблучний і Горіховий, а також Успіння Пресвятої Богородиці.
Які ще важливі свята будемо відзначати наприкінці літа, в які дні потрібно дотримуватися посту - читайте нижче в нашому матеріалі.
Повний список церковних свят за православним календарем:
- 1 серпня - набуття мощей преподобного Серафима, Саровського чудотворця
2 серпня - пророка Іллі
- 3 серпня - преподобних Симеона палестинського, Христа ради юродивого, і Іоанна, спостника його
- 4 серпня - преподобного Корнилія Переяславського
- 5 серпня - Почаївської ікони Божої Матері, мучеників Трохима, Феофіла та 13-ти мучеників
- 6 серпня - мучеників благовірних князів Бориса і Гліб
- 7 серпня - Успіння праведної Анни, матері Пресвятої Богородиці
- 8 серпня - священномучеників Єрмолая, Єрміппа і Єрмократа
- 9 серпня - великомученика і цілителя Пантелеймона, преподобного Германа Аляскинського
- 10 серпня - Смоленської ікони Божої Матері
- 11 серпня - преподобномучеників Серафима і Феогноста, ієромонахів
- 12 серпня - мученика Іоанна Воїна
- 13 серпня - передсвяток Винесення чесних древ животворящого Хреста Господнього
14 серпня - початок Успенського посту, Медовий Спас або Маковія
- 15 серпня - перенесення мощей первомученика апостола від 70-ти Стефана
- 16 серпня - преподобного Антонія Римлянина, Новгородського Чудотворця
- 17 серпня - семи Отроків Ефеських
- 18 серпня - передсвяток Преображення Господнього
19 серпня - Преображення Господнє, Яблучний Спас
- 20 серпня - посвятства Преображення Господнього
- 21 серпня - перенесення мощей преподобних Зосими і Саватія Соловецьких
- 22 серпня - собор Соловецьких святих, апостола Матвія
- 23 серпня - священномученика Лаврентія
- 24 серпня - священномученика Євпла Катанського (Сицилійського), архідиякона
- 25 серпня - преподобномучеників Білогірських
- 26 серпня - віддання свята Преображення Господнього, преподобного Максима Сповідника
- 27 серпня - передсвяток Успіння Пресвятої Богородиці, пророка Міхея
28 серпня - Успіння Пресвятої Богородиці
29 серпня - Горіховий (Хлібний) Спас, посвяток Успіння Пресвятої Богородиці
- 30 серпня - священномученика Мирона Кізичного
- 31 серпня - преподобного Іоанна Рильського, мучеників Флора і Лавра
Календар постів у серпні 2021
Найголовнішим є Успенський піст, якого потрібно дотримуватися з 14 по 27 серпня (включно). По його закінченню відзначається Успіння Пресвятої Богородиці.
Нас чекають також і одноденні пости: 4, 6, 11 і 13 серпня.
Що можна і не можна їсти під час Успенського посту
Успенський піст по строгості прирівнюється до Великого, тобто без молочних, м'ясних і рибних страв. У суботу та неділю можна їсти рослинну олію, і тільки в Преображення Господнє (19 серпня) дозволяється подавати на стіл рибні страви.
Якщо кінець посту припадає на середу або п'ятницю, то в ці дні теж дозволена риба. Цього року 27-е серпня якраз п'ятниця.
З дозволених продуктів на Успенський піст виділяють такі: овочі, фрукти, мед, горіхи, гриби, крупи, хліб.
До слова, повідомлялося, що обов'язково потрібно зробити напередодні святкування Дня пророка Іллі.
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