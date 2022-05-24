Календарь церковных праздников на июнь 2022: важные даты и будут ли дополнительные выходные

В этом году Троицу, или как ее еще называют - День сошествия Святого Духа, Зеленое воскресенье, Пятидесятница - мы отметим 12 июня.

Согласно статье 73 Кодекса законов о труде, следующий понедельник 13 июня должен быть выходным, однако из-за продления действия военного положения до 23 августа, эта норма будет отменена. То есть в июне нас ждут только календарные выходные - дополнительных дней для отдыха не предвидится.

Весь календарь праздников на июнь 2022:

2 июня - Вознесение Господне

3 июня - День царя Константина и матери его царицы Елены. День Владимирской иконы Божией Матери

5 июня - святых отцов I Вселенского Собора

7 июня - Третье отыскание главы Иоанна Предтечи. Святителя Иннокентия Херсонского

11 июня - Троицкая родительская суббота. Поминовение усопших Святителя Луки Симферопольского

12 июня - Троица (День Святой Троицы). Пятидесятница

13 июня - День Святого Духа. Троицкая неделя (продлится до 19 июня)

19 июня - День Всех Святых. Окончание Троицкой недели

20 июня - Петров пост (продлится до 11 июля)

22 июня - Кириллов день

26 июня - Всех святых земли украинской

28 июня - Святителя Михаила, первого Митрополита Киевского и всея Руси-Украины

Постные и "мясные" дни в июне 2022

Весенний мясоед: 24 апреля - 19 июня 2022 года

Троицкий пост: 13-19 июня 2022 года (в этот период пост отсутствует только в среду и пятницу)

Петров пост: 20 июня - 11 июля 2022 года

Также поститься надо 1, 3, 8 и 10 июня (однодневные посты)

Родительская суббота в июне одна - 11 июня 2022 года отмечается Троицкая родительская суббота перед Троицей.