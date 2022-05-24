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Календарь церковных праздников на июнь 2022: важные даты и будут ли дополнительные выходные

Фото: Какие православные праздники мы отметим в июне (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Православный календарь в июне 2022 предусматривает много важных дат, а самым главным из них будет - Троица, или Пятидесятница - праздник, который отмечается на государственном уровне.

Верующих также ждет большой праздник - Вознесение, несколько постов и родительская суббота.

Будут ли в первый летний месяц дополнительные выходные, весь календарь праздников - читайте в материале Styler ниже.

В этом году Троицу, или как ее еще называют - День сошествия Святого Духа, Зеленое воскресенье, Пятидесятница - мы отметим 12 июня.

Согласно статье 73 Кодекса законов о труде, следующий понедельник 13 июня должен быть выходным, однако из-за продления действия военного положения до 23 августа, эта норма будет отменена. То есть в июне нас ждут только календарные выходные - дополнительных дней для отдыха не предвидится.

Весь календарь праздников на июнь 2022:

2 июня - Вознесение Господне

3 июня - День царя Константина и матери его царицы Елены. День Владимирской иконы Божией Матери

5 июня - святых отцов I Вселенского Собора

7 июня - Третье отыскание главы Иоанна Предтечи. Святителя Иннокентия Херсонского

11 июня - Троицкая родительская суббота. Поминовение усопших Святителя Луки Симферопольского

12 июня - Троица (День Святой Троицы). Пятидесятница

13 июня - День Святого Духа. Троицкая неделя (продлится до 19 июня)

19 июня - День Всех Святых. Окончание Троицкой недели

20 июня - Петров пост (продлится до 11 июля)

22 июня - Кириллов день

26 июня - Всех святых земли украинской

28 июня - Святителя Михаила, первого Митрополита Киевского и всея Руси-Украины

Постные и "мясные" дни в июне 2022

  • Весенний мясоед: 24 апреля - 19 июня 2022 года
  • Троицкий пост: 13-19 июня 2022 года (в этот период пост отсутствует только в среду и пятницу)
  • Петров пост: 20 июня - 11 июля 2022 года
  • Также поститься надо 1, 3, 8 и 10 июня (однодневные посты)

Родительская суббота в июне одна - 11 июня 2022 года отмечается Троицкая родительская суббота перед Троицей.

Ранее мы писали, каковы традиции, запреты Троицы, особенности этого праздника.

Также сообщалось, когда в Украине ввели военное положение и когда оно закончится.

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