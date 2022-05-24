Календарь церковных праздников на июнь 2022: важные даты и будут ли дополнительные выходные

Православный календарь в июне 2022 предусматривает много важных дат, а самым главным из них будет - Троица, или Пятидесятница - праздник, который отмечается на государственном уровне.
Верующих также ждет большой праздник - Вознесение, несколько постов и родительская суббота.
Будут ли в первый летний месяц дополнительные выходные, весь календарь праздников - читайте в материале Styler ниже.
В этом году Троицу, или как ее еще называют - День сошествия Святого Духа, Зеленое воскресенье, Пятидесятница - мы отметим 12 июня.
Согласно статье 73 Кодекса законов о труде, следующий понедельник 13 июня должен быть выходным, однако из-за продления действия военного положения до 23 августа, эта норма будет отменена. То есть в июне нас ждут только календарные выходные - дополнительных дней для отдыха не предвидится.
2 июня - Вознесение Господне
3 июня - День царя Константина и матери его царицы Елены. День Владимирской иконы Божией Матери
5 июня - святых отцов I Вселенского Собора
7 июня - Третье отыскание главы Иоанна Предтечи. Святителя Иннокентия Херсонского
11 июня - Троицкая родительская суббота. Поминовение усопших Святителя Луки Симферопольского
12 июня - Троица (День Святой Троицы). Пятидесятница
13 июня - День Святого Духа. Троицкая неделя (продлится до 19 июня)
19 июня - День Всех Святых. Окончание Троицкой недели
20 июня - Петров пост (продлится до 11 июля)
22 июня - Кириллов день
26 июня - Всех святых земли украинской
28 июня - Святителя Михаила, первого Митрополита Киевского и всея Руси-Украины
Родительская суббота в июне одна - 11 июня 2022 года отмечается Троицкая родительская суббота перед Троицей.
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