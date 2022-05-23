ru ua
Пн, 23 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Военное положение в Украине: почему ввели и когда закончится

Новина українською →
Украина, Понедельник 23 мая 2022 10:33
Военное положение в Украине: почему ввели и когда закончится Фото: украинский военный (Getty Images)
Автор: Ирина Гамерская

Военное положение в Украине было введено с 24 февраля 2022 года. Причиной стало полномасштабное вторжение России в нашу страну.

Подробнее о правилах военного положения и сроках его действия - в материале РБК-Украина ниже.

Когда ввели

Военное положение в Украине действует с 05:30 24 февраля. Решение о введении данного правового режима принял президент из-за вторжения России в Украину. Инициатива главы государства была поддержана Верховной радой.

Что запрещено

Во время действия военного положения в Украине предусмотрено ограничение прав и свобод граждан. В частности, может вводиться трудовая повинность, военно-квартирная повинность, ограничиваться свобода передвижения. Кроме того, при военном положении на усмотрение местных властей может вводиться комендантский час и режим светомаскировки.

Когда закончится

Изначально военное положение вводилось на месяц, затем этот срок несколько раз продлевали. Вчера украинский парламент в очередной раз поддержал инициативу президента о продлении срока действия указанного правового режима. Так, новым сроком окончания военного положения в Украине является 23 августа.

Вместе с тем, этот срок не является окончательным. Его могут как продлить, так и отменить раньше.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало полный перечень ограничений при военном положении в Украине.

Читайте РБК-Украина в Google News
Военное положение Война России против Украины
NEWS
Военное положение в Украине: почему ввели и когда закончится
Военное положение в Украине: почему ввели и когда закончится
DAILY
Игорь Колыхаев: Херсонцы находятся в состоянии ожидания, мы ждем освобождения
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Игорь Колыхаев: Херсонцы находятся в состоянии ожидания, мы ждем освобождения