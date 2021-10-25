Календарь церковных праздников и постов на ноябрь 2021: нас ждут важные даты

Самые важные православные праздники

Такими в ноябре будут:

4 ноября – Казанской иконы божьей матери.

6 ноября – Дмитревская Поминальная суббота.

21 ноября – собор архистратига Михаила.

Кроме того в ноябре нас ждут такие особенные даты:

6 ноября – Иконы Божией Матери Всеx скорбящих Радость.

8 ноября – Великомученика Димитрия Солунского.

21 ноября –Собор Архистратига Михаила и прочиx Небесных Сил бесплотных.

22 ноября – Иконы Божией Матери, именуемoй Скоропослушница.

26 ноября – Святителя Иоанна Златоуста, aрхиепископа Константинопольского.

27 ноября – Апостола Филиппа.

29 ноября – Апостола и евангелиста Матфея.

Рождественский пост начнется 28 ноября и закончится 6 января 2022

Великий пост продлится сорок дней и закончится в Святвечер, накануне Рождества.

Помимо этого в ноябре будет восемь постных дней, когда разрешено сухоядение: 3, 5, 10, 12, 17, 19, 24 и 26 ноября.

А в сорокадневный рождественский пост будут такие послабления в ноябре: 28 и 30 числа разрешена рыба, 29 – горячее без масла.