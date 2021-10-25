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Календарь церковных праздников и постов на ноябрь 2021: нас ждут важные даты

Автор: Светлана Мащенко

В ноябре 2021 года в православном календаре украинцев ждет много важных дат и событий. В частности, в конце осени начнется Великий Рождественский пост.

Какие еще важные даты мы будем отмечать в последнем месяце осени – читайте ниже в материале Styler.

Самые важные православные праздники

Такими в ноябре будут:

4 ноября – Казанской иконы божьей матери.
6 ноября – Дмитревская Поминальная суббота.
21 ноября – собор архистратига Михаила.

Кроме того в ноябре нас ждут такие особенные даты:

  • 6 ноября – Иконы Божией Матери Всеx скорбящих Радость.
  • 8 ноября – Великомученика Димитрия Солунского.
  • 21 ноября –Собор Архистратига Михаила и прочиx Небесных Сил бесплотных.
  • 22 ноября – Иконы Божией Матери, именуемoй Скоропослушница.
  • 26 ноября – Святителя Иоанна Златоуста, aрхиепископа Константинопольского.
  • 27 ноября – Апостола Филиппа.
  • 29 ноября – Апостола и евангелиста Матфея.

Рождественский пост начнется 28 ноября и закончится 6 января 2022

Великий пост продлится сорок дней и закончится в Святвечер, накануне Рождества.

Помимо этого в ноябре будет восемь постных дней, когда разрешено сухоядение: 3, 5, 10, 12, 17, 19, 24 и 26 ноября.

А в сорокадневный рождественский пост будут такие послабления в ноябре: 28 и 30 числа разрешена рыба, 29 – горячее без масла.

Ранее мы писали про все праздники ноября, сколько выходных и рабочих дней нас ждет.

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