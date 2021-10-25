Календар церковних свят і постів на листопад 2021: нас чекають важливі дати

У листопаді 2021 року в православному календарі українців чекає багато важливих дат і подій. Зокрема, наприкінці осені розпочнеться Великий Різдвяний піст.
Які ще важливі дати ми будемо відзначати в останньому місяці осені – читайте нижче в матеріалі Styler.
Такими в листопаді будуть:
4 листопада – Казанської ікони Божої Матері.
6 листопада – Дмитрівська поминальна субота.
21 листопада – собор Архістратига Михаїла.
Великий піст триватиме сорок днів і закінчиться в Святвечір, напередодні Різдва.
Крім цього в листопаді буде вісім пісних днів, коли дозволено сухоїдіння: 3, 5, 10, 12, 17, 19, 24 і 26 листопада.
А в сорокаденний Різдвяний піст будуть такі послаблення в листопаді: 28 і 30 числа дозволена риба, 29 – гаряче без олії.
Раніше ми писали про всі свята листопада, скільки вихідних і робочих днів нас чекає.