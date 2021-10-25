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Календар церковних свят і постів на листопад 2021: нас чекають важливі дати

Автор: Світлана Мащенко

У листопаді 2021 року в православному календарі українців чекає багато важливих дат і подій. Зокрема, наприкінці осені розпочнеться Великий Різдвяний піст.

Які ще важливі дати ми будемо відзначати в останньому місяці осені – читайте нижче в матеріалі Styler.

Найважливіші православні свята

Такими в листопаді будуть:

4 листопада – Казанської ікони Божої Матері.
6 листопада – Дмитрівська поминальна субота.
21 листопада – собор Архістратига Михаїла.

Крім того в листопаді нас чекають такі особливі дати:

  • 6 листопада – ікони Божої Матері Всіх скорботних Радість.
  • 8 листопада – Великомученика Димитрія Солунського.
  • 21 листопада – Собор Архістратига Михаїла та інших Небесних Сил безтілесних.
  • 22 Листопада – ікони Божої Матері, іменованої Скоропослушниця.
  • 26 листопада – Святителя Іоанна Златоуста, архієпископа Константинопольського.
  • 27 листопада – Апостола Пилипа.
  • 29 листопада – Апостола і євангеліста Матвія.

Різдвяний піст розпочнеться 28 листопада і закінчиться 6 січня 2022

Великий піст триватиме сорок днів і закінчиться в Святвечір, напередодні Різдва.

Крім цього в листопаді буде вісім пісних днів, коли дозволено сухоїдіння: 3, 5, 10, 12, 17, 19, 24 і 26 листопада.

А в сорокаденний Різдвяний піст будуть такі послаблення в листопаді: 28 і 30 числа дозволена риба, 29 – гаряче без олії.

Раніше ми писали про всі свята листопада, скільки вихідних і робочих днів нас чекає.

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