Календар стрижок на жовтень 2023: у які дні не варто йти до перукаря

Фази Місяця у жовтні 2023

Спадаючий Місяць: з 1 по 13 жовтня, з 29 по 31 жовтня

Молодик : 14 жовтня

Зростаючий Місяць: з 15 по 27 жовтня

Повний місяць: 28 жовтня

Місячне затемнення: 28 жовтня о 19:22

Сонячне затемнення: 14 жовтня о 20:58

Вважається, що на спадаючий Місяць волосся після стрижки відростатиме повільно, а зачіска довше зберігатиме свою форму. Такі дні підходять для тих, у кого коротка стрижка і хочеться довше її зберегти.

На Місяць, що росте, навпаки - волосся почне рости швидше. Тому такі дні варто вибирати, якщо ви підрівняли кінчики або хочете швидше відростити волосся.

Найвдаліші дні для стрижок у жовтні

2 жовтня: стрижка буде вдалою і покращить стан волосся. Можна проводити оздоровчі процедури, робити маски. Також можна фарбувати коріння або зафарбовувати сивину.

5 жовтня: стрижки стануть вдалими для тих, у кого волосся в'ється. Можна освітлювати волосся та забарвлювати у світлі відтінки.

11 жовтня: найвдаліший день для стрижок у жовтні. Будь-які маніпуляції з волоссям у цей день допоможуть оздоровити волосся, зміцнити кінчики, додадуть об'єму та блиску. Можна змінювати імідж, фарбувати волосся, робити завивку чи мелірування. Нова зачіска принесе успіх.

16 жовтня: вдалий день для стрижки тонкого або ослабленого волосся. Якщо ви давно хотіли привести волосся в порядок і позбавиться проблем з ними, то цей день для вас. Фарбування можна проводити лише натуральними засобами.

18 жовтня: вдалий день для стрижки, але пам'ятайте, що волосся відростатиме швидко. А ось завивку цього дня робити не варто. Можна фарбувати волосся у темні та руді відтінки, а також у яскраві кольори.

19 жовтня: цього дня стрижка подарує гарний настрій та натхнення. Можна кардинально змінити імідж та зробити незвичайну стрижку. Рекомендується проводити оздоровчі процедури.

21 жовтня: стрижка у цей день зміцнить кінчики, додасть натхнення та позитиву. Волосся після процедур стане м'яким і слухняним. Можна фарбувати волосся або робити завивку.

23 жовтня: якщо ви хотіли щось зовсім нове у своїй зачісці, то цей день для вас. Можна кардинально змінити імідж, пофарбувати волосся у будь-який колір. Але ось від завивки та укладання варто відмовитися.

25 жовтня: вдалий день для стрижки тонкого, ослабленого та пошкодженого волосся. Вдалими будуть процедури для волосся, що випадає. Можна стригти чубчик.

Невдалі дні для стрижок

6 жовтня: волосся після будь-яких маніпуляцій почне плутатися, стане неслухняним, а завивка буде невдалою.

7 жовтня: не варто робити завивку та укладання - зачіска швидко розпадеться. Не рекомендується робити фарбування - волосся стане ламким і тьмяним. Стригти волосся теж не варто - волосся почне плутатися і випадати.

17 жовтня: стрижка може зіпсувати волосся, і воно стане жорстким. Забарвлення та завивка можуть принести проблеми з волоссям. Не варто цього дня кардинально змінювати стиль та зачіску.

22 жовтня: будь-які процедури з волоссям у цей день стануть невдалими та зіпсують вам настрій.

27 жовтня: волосся після стрижок стане ослабленим і неслухняним. Завивка та фарбування не принесуть користі, а можуть позбавити волосся блиску та пружності.