Календар стрижок на квітень. Коли змінювати зачіску, аби волосся швидко відростало

Вважається, що календар стрижок за фазами Місяця допоможе обирати вдалий момент для зміни зачіски. Певні дні чудово підійдуть для тих, хто хоче "знімати кінчики", аби волосся швидше відростало, а є й такі, коли краще утриматися від будь-яких візитів до перукаря.
Коли у квітні можна стригтися чи фарбувати волосся, розповідає РБК-Україна (проект Styler).
Якщо хочете, щоб волосся швидше росло, обирайте дні на Місяць, що зростає, для зміцнення та густоти - спадний. А Повня та Молодик можуть здивувати, тому враховуйте інші фактори.
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Під час створення матеріалу було використано джерела: Місячний календар, Astro-seek.