Календар стрижок на квітень. Коли змінювати зачіску, аби волосся швидко відростало

Вважається, що календар стрижок за фазами Місяця допоможе обирати вдалий момент для зміни зачіски. Певні дні чудово підійдуть для тих, хто хоче "знімати кінчики", аби волосся швидше відростало, а є й такі, коли краще утриматися від будь-яких візитів до перукаря.