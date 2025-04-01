Календарь стрижек на апрель. Когда менять прическу, чтобы волосы быстро отрастали

Считается, что календарь стрижек по фазам Луны поможет выбрать удачный момент для смены прически. Определенные дни прекрасно подойдут для тех, кто хочет "снимать кончики", чтобы волосы быстрее отрастали, а есть и такие, когда лучше воздержаться от любых визитов к парикмахеру.
Когда в апреле можно стричься или красить волосы, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Если хотите, чтобы волосы быстрее росли, выбирайте дни на растущую Луну, для укрепления и густоты - убывающую. А Полнолуние и Новолуние могут удивить, поэтому учитывайте другие факторы.
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При создании материала были использованы источники: Лунный календарь, Astro-seek.