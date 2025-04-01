Календарь стрижек на апрель. Когда менять прическу, чтобы волосы быстро отрастали

Считается, что календарь стрижек по фазам Луны поможет выбрать удачный момент для смены прически. Определенные дни прекрасно подойдут для тех, кто хочет "снимать кончики", чтобы волосы быстрее отрастали, а есть и такие, когда лучше воздержаться от любых визитов к парикмахеру.