Календар стрижок на вересень 2022: коли не варто йти до перукаря
Місячний календар на вересень допоможе вибрати оптимальну дату для відвідування перукаря. З давніх часів люди орієнтувалися по зірках і намагалися вибрати найвдалішу дату для маніпуляцій з волоссям. В деякі дні зачіски й стрижки виходять вдалими, а в деякі дні відвідувати перукаря не варто.
Коли у вересні можна і не можна йти до перукаря - читайте в матеріалі нижче.
Фази місяця у вересні 2022
Зростаючий Місяць: з 1 по 9 вересня, з 27 по 30 вересня
Спадаючий Місяць: з 11 по 25 вересня
Повний місяць: 10 вересня
Новомісяччя: 26 вересня
Стрижки в дні зростаючого Місяця сприятимуть швидкому росту волосся. Такі дати варто вибирати тим, хто відрощує довге волосся.
Стрижки на Спадний Місяць - сповільнять ріст волосся. Якщо ви робите короткі стрижки, то вам ці дати підійдуть. Стрижка буде довше тримати форму за рахунок повільного росту волосся.
Календар стрижок на вересень 2022
Вдалі дні для стрижки: 7, 8, 14, 17, 23, 25, 29
Сприятливі дні для швидкого росту волосся: 7, 8, 29
Вдалі дні для зміцнення волосся: 14, 17, 23, 25
Стрижки для залучення грошей: 14, 17, 29
Вдалі дні для фарбування волосся: 7, 8, 13, 14, 23
Дні для оздоровчих процедур і масок: 1, 2, 9, 10, 12, 14, 23, 25, 29
Вдалі дні для завивки: 7, 8, 13, 23, 24, 25
Найвдаліші дні для кардинальної зміни іміджу: 7, 23
Невдалі дні для стрижки або фарбування: 3, 11, 12, 19
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