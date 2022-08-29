Календар стрижок на вересень 2022: коли не варто йти до перукаря

Місячний календар на вересень допоможе вибрати оптимальну дату для відвідування перукаря. З давніх часів люди орієнтувалися по зірках і намагалися вибрати найвдалішу дату для маніпуляцій з волоссям. В деякі дні зачіски й стрижки виходять вдалими, а в деякі дні відвідувати перукаря не варто.

Коли у вересні можна і не можна йти до перукаря - читайте в матеріалі нижче.

Стрижки на Спадний Місяць - сповільнять ріст волосся. Якщо ви робите короткі стрижки, то вам ці дати підійдуть. Стрижка буде довше тримати форму за рахунок повільного росту волосся.

Стрижки в дні зростаючого Місяця сприятимуть швидкому росту волосся. Такі дати варто вибирати тим, хто відрощує довге волосся.

Зростаючий Місяць : з 1 по 9 вересня, з 27 по 30 вересня

До речі, раніше ми писали про те, хто відзначатиме день ангела у вересні і як назвати дитину.

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