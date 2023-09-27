Календарь премьер. 15 самых ожидаемых сериалов октября

Осень - это пора опавших листьев, начала холодов, горячего чая или какао и, конечно, новых сериалов. Октябрь всегда богат премьерами или продолжением сверхпопулярных сериалов.

При подготовке материала были использованы источники: сайт Кинориум и сайт Netflix.

Хартленд

Семейная история, которая радует и интригует зрителя уже много сезонов подряд. Но этой осенью на экраны выходит новый 17-й сезон, который снова погрузит зрителя в жизнь семьи на ранчо.

Премьера состоится 1 октября.

Все сейчас

Это совершенно новая история, сюжет которой, расскажет зрителям о 16-летней лондонской девочке Мие. У нее есть расстройство - нервная анорексия. Долгое время она находилась в больнице, но теперь Мие придется снова бороться за свое место среди одноклассников и заполнить все пробелы, которые она пропустила.

Премьера состоится 5 октября.

Люпен - 3

Люпен - ну кто же его не любит. Интересная история происшествий опять же будет путать главного героя в водовороте событий. Во-первых, Асан пытается хоть как-то наладить отношения со своим сыном. А во-вторых, он готовит свое самое масштабное ограбление.

Премьера состоится 5 октября.

Локи - 2

Локи возвращается на экраны после шокирующего и неожиданного завершения первого сезона. В новом сезоне зрителю стоит быть внимательнее, ведь Локи будет вовлечен в настоящую борьбу за организацию управления временными изменениями.

Премьера состоится 6 октября.

Чаки - 3

Возвращение Чаки заставит его ценителей понервничать, поскольку Джейк Уилер снова будет бороться с игрушкой, в которой живет дух маньяка, ведущий откровенную борьбу с семьей Джейка.

Премьера состоится 6 октября.

Женский врач. Новая жизнь

Культовый украинский сериал, уже настолько полюбившийся украинцам снова возвращается. Смена главных героев, которые точно заново удивят и ряд событий из жизни беременных женщин и тех, у кого проблемы.

Главную роль в этом сезоне сыграет Андрей Исаенко. А его дочь - родная дочь актера. Также в серале появится Тарас Цымбалюк, Настя Цымбалару и другие известные украинские актеры.

Премьера состоится 9 октября .

Прекрасный день, чтобы стать собакой

Эта корейская комедия и одновременно мелодрама своим сюжетом заставляет ее до сих пор ждать премьеру. Поскольку в центре сюжета постает школьная учительница, которая превращается в собаку, если кого-то поцелует.

Премьера состоится 11 октября.

Постер сериала (фото: Кіноріум)

Падение дома Ашеров

Для любителей фильмов ужасов - это идеальная новинка от Майка Фленагана. В центре сюжета мужчина, который построил успешную карьеру в фармацевтической компании. И все в его жизни вроде бы хорошо.

Но наступает момент, когда он вынужден встретиться со своим прошлым, где его дети погибают в самых ужасных ситуациях.

Премьера состоится 12 октября.

Уроки Химии

Элизабет Зотти - молодая женщина, желающая заниматься наукой в строгие годы 1950-х. Но общество отправляет ее на кухню, не давая шанса раскрыться. Поэтому Элизабет принимает участие в кулинарном шоу и готовит целую нацию броских домохозяек.

Премьера состоится 13 октября.

Луна

Корейская драма от Netflix, рассказывающая о жизни юного парня, встречающегося с бывшей звездой К-поп.

Премьера состоится 16 октября.

Неон

Сериал рассказывает о трех друзьях, занимающихся музыкой реггетона и решающих переехать в Майами, чтобы испытать свой успех.

Премьера состоится 19 октября.

Тела

Детектив, рассказывающий о мистическом преступлении, которое никто не в состоянии разгадать 150 лет. И в этот раз на этот мистический трюк попадают 4 детектива, живущих в разных эпохах.

Премьера состоится 19 октября.

Жизнь на нашей планете

Этот сериал расскажет об истории создания нашей планеты. Это творение от Netflix, а это автоматически означает хорошую картинку и роскошную анимацию.

Премьера состоится 25 октября.

Позолоченный век - 2

Америка, золотой век и период огромных экономических изменений - вот что станет основой сюжета второго сезона сериала. В этом сезоне Берта Рассел будет отчаянно сражаться за свое лидерство в обществе.

Премьера состоится 29 октября.

Стальные нервы

Украинско-латвийский сериал, рассказывающий классическую историю детей и родителей. А также про любовь. Дело в том, что дедушка главного героя Макса ставит ему условие и выбирает собственноручно невесту Марту, которая должна сменить парня. В противном случае он не получит наследство. Однако у молодого парня и сам есть план.

Дата премьеры: планируется в конце октября.